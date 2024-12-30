مفاجأة جميلة وإيجابية في تدريبات برشلونة

عاد فريق المدرب هانسي فليك إلى التدريبات يوم الأحد

نهاية الأسبوع المقبل، سيلعب برشلونة مباراته الأولى في 2025 ضد بارباسترو في دور الـ16 من كأس ملك اسبانيا 2024-25.

وعاد فريق المدرب هانسي فليك إلى التدريبات يوم الأحد، بعد أسبوع من الراحة، مع ظهور مفاجئ للامين يامال، الذي كان قد تعرّض لإصابة في الكاحل خلال المباراة التي انتهت بهزيمة برشلونة على أرضه أمام ليجانيس قبل أسبوعين.

وكان من المتوقع أن يغيب يامال حتى منتصف كانون الثاني - يناير، لكن تعافيه كان اسرع حيث شوهد في الحصة التدريبية الافتتاحية للفريق الأول يوم الأحد.

ومن غير المتوقع أن يكون لامين يامال، 17 عاماً، متاحاً للرحلة إلى بارباسترو، إلا أنه من المفترض أن يكون جاهزاً للسفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني،حيث يلعب برشلونة بمواجهة أتلتيك بلباو في نصف النهائي، ما يشكل دفعة قوية للبلاوغرانا.











