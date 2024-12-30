حاسوب: أسوأ مركز لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يتجه مانشستر يونايتد إلى تحقيق أسوأ مركز له على الإطلاق

يتجه مانشستر يونايتد إلى تحقيق أسوأ مركز له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وفقًا لحاسوب "ذكي".

وأنهى فريق الشياطين الحمر موسم 2023-24 في المركز الثامن تحت قيادة الهولندي إريك تين هاج، وهو أدنى مركز له منذ انطلاقة الدوري الممتاز في 1992-1993.

لكن الفريق قضى يوم عيد الميلاد في النصف السفلي من جدول الترتيب لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وجاءت هزيمتهم في "البوكسينغ داي" على يد وولفرهمبتون (0-2) لتزيد من بؤس كل من له علاقة بالنادي.

والآن، أعطت آلة تحليل الأرقام الخاصة بشبكة أوبتا المتخصصة بالاحصاءات توقعاتها لبقية الموسم، وهي لا تبدو جيدة بالنسبة لليونايتد الذي يستضيف نيوكاسل الليلة في ختام الجولة 19.

وفقاً للأرقام، فإن فرص اليونايتد في إنهاء الموسم في المركز الثاني عشر هي 13.7%، ثم 13.3% للمركز الثالث عشر، و13.1% للمركز الحادي عشر، و11.2% للمركز العاشر.

أما احتمالات احتلاله المركز التاسع فهي (9.6%) أو الرابع عشر (9.7%)، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العملاق قد يكون مهدداً بالهبوط بنسبة 0.1% في حال إنهاء الموسم في المركز الثامن عشر، لكن فرصه في الفوز باللقب أو احتلال المركز الثاني هي صفر.

يحتل اليونايتد حالياً المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة فقط من 18 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بستة انتصارات وأربعة تعادلات وثماني هزائم وفارق أهداف -3، كما أقصي النادي من كأس كاراباو على يد توتنهام.

ويبتعد رجال المدرب أموريم بثماني نقاط فقط عن ليستر في منطقة الهبوط، وبفارق 23 نقطة عن ليفربول المتصدر قبل الوصول إلى منتصف الموسم.

ومن غير المفاجئ أن أرقام شبكة أوبتا تشير إلى أن ليفربول هو المرشح الأوفر حظًا للحفاظ على صدارته، فالريدز هم المرشحون بنسبة 88.0% لإنهاء جدول الترتيب في نهاية الموسم، مع أرسنال (10.3%) وتشيلسي (1.5%) ومانشستر سيتي (0.3%).





