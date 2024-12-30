أقدم ملعب كرة قدم في العالم يتسع لـ1300 شخصاً

لا يخص ناديا شهيرا أو ذي جماهيرية كبيرة

تبين أن أقدم ملعب كرة قدم في العالم لا يخص ناديا شهيرا أو ذي جماهيرية كبيرة، بل هو ذلك الذي يقع في إنجلترا، ومملوك لناد يلعب في الدرجة التاسعة في هرم كرة القدم الإنجليزية.

نتحدث هنا عن ملعب سانديغيت رود الذي يعود لنادي هالام إف سي، وهو ثاني أقدم نادي كرة قدم في العالم، ويلعب مبارياته على أرضه، منذ 164 عاماً، وهو يتسع لـ1300 مشجع، مع توفر مقاعد لـ250 مشجعا منهم.