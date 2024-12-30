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أقدم ملعب كرة قدم في العالم يتسع لـ1300 شخصاً

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أقدم ملعب كرة قدم في العالم يتسع لـ1300 شخصاً
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كرة القدم

2024-12-30 | 03:31
أقدم ملعب كرة قدم في العالم يتسع لـ1300 شخصاً

لا يخص ناديا شهيرا أو ذي جماهيرية كبيرة

تبين أن أقدم ملعب كرة قدم في العالم لا يخص ناديا شهيرا أو ذي جماهيرية كبيرة، بل هو ذلك الذي  يقع في إنجلترا، ومملوك لناد يلعب في الدرجة التاسعة في هرم كرة القدم الإنجليزية.
نتحدث هنا عن ملعب سانديغيت رود الذي يعود لنادي هالام إف سي، وهو ثاني أقدم نادي كرة قدم في العالم، ويلعب مبارياته على أرضه، منذ 164 عاماً، وهو يتسع لـ1300 مشجع، مع توفر مقاعد لـ250 مشجعا منهم.
 

يقع الملعب الذي تم بناؤه في سنة 1804في شيفيلد، وقد استقبل ما يُعتقد أنه أول مباراة في التاريخ يوم "بوكسينغ داي" بتاريخ 26 كانون الأول - ديسمبر من العام 1860، وجمعت بين هالام وجاره شيفيلد إف سي، أقدم نادي كرة قدم في العالم.

أقدم ملعب كرة قدم في العالم يتسع لـ1300 شخصاً

رياضة

كرة القدم

ملعب سانديغيت رود

هالام إف سي

شيفيلد إف سي

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