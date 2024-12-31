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تعليق نيمار على صورة لامين يامال يترك ردود فعل جماهيرية

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تعليق نيمار على صورة لامين يامال يترك ردود فعل جماهيرية
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كرة القدم

2024-12-31 | 02:40
تعليق نيمار على صورة لامين يامال يترك ردود فعل جماهيرية

لم يكن لامين يامال ونيمار يعرفان بعضهما البعض شخصياً

لم يكن لامين يامال ونيمار يعرفان بعضهما البعض شخصياً، لكنهما تفاهما جيداً خلال لقائهما لاول مرة في دبي، بمناسبة حفل توزيع جوائز غولدن غلوب لكرة القدم، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، وحصل كلاهما على جوائز.
كان البرازيلي يعرف بالفعل أن لامين يامال كشف في مقابلات مختلفة أنه مثله الأعلى في الطفولة، وعلى سبيل المثال، قول جناح برشلونة البالغ من العمر 17 عاماً "لطالما قلت إن الأفضل في التاريخ هو ليو ميسي، لكن اللاعب الذي أحببت مشاهدته كان نيمار".
 

لم تكن هناك صور رسمية لصدفة لهما في الحدث، لكن كانت هناك صور خاصة نشرها لامين نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي كعلامة على الإعجاب.
ورد نيمار على أحد تلك المنشورات على إنستغرام بكلمة موجزة لكنها قوية "كراك"، وأرفقها برمز تعبيري للتصفيق، ما ترك ردود فعل جماهيرية.
وقال يامال بعد الحفل "أنا ممتن للغاية لجميع الأساطير الذين جاءوا إلى هنا وتحدثوا بشكل جيد عني، وخاصة نيمار، لقد تمكنت من التحدث معه، فقد كان مثلي الأعلى منذ أن كنت صغيراً، وأنا ممتن للغاية له".
 



تعليق نيمار على صورة لامين يامال يترك ردود فعل جماهيرية

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

نيمار

برشلونة

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