فيديو - مانشستر سيتي كرّم غوارديولا بشكل مذهل: صورة مرسومة بالنرد !

احتفل نادي مانشستر سيتي بالمباراة رقم 500 للمدرب الاسباني

احتفل نادي مانشستر سيتي بالمباراة رقم 500 للمدرب الاسباني - الكاتالوني بيب غوارديولا مع الـ"سيتيزن" من خلال "طاولة" غريبة للغاية مصنوعة حصرياً بالنرد.

وخاض بيب مباراته الرقم 500 يوم الأحد حين فاز على مضيفه ليستر سيتي (0-2) ضمن الجولة 19 من الدوري الانجليزي الممتاز.