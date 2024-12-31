فيديو - مانشستر سيتي كرّم غوارديولا بشكل مذهل: صورة مرسومة بالنرد !

احتفل نادي مانشستر سيتي بالمباراة رقم 500 للمدرب الاسباني - الكاتالوني بيب غوارديولا مع الـ"سيتيزن" من خلال "طاولة" غريبة للغاية مصنوعة حصرياً بالنرد.
وخاض بيب مباراته الرقم 500 يوم الأحد حين فاز على مضيفه ليستر سيتي (0-2) ضمن الجولة 19 من الدوري الانجليزي الممتاز.
وفاز مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا بـ355 مباراة وتعادل في 73 وخسر 72، وأحرز معه ستة ألقاب في الدوري الانجليزي الممتاز، ولقبيّ كأس الدوري، وكأس الرابطة أربع مرات، والدرع الخيري ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة، وكأس السوبر الأوروبي مرة، وكأس العالم للأندية مرة.