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محمد صلاح يواصل التألق ويكتسح الأرقام

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محمد صلاح يواصل التألق ويكتسح الأرقام
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كرة القدم

2025-01-01 | 03:57
محمد صلاح يواصل التألق ويكتسح الأرقام

يتصدر قائمة أفضل المساهمين بالأهداف بفرق كبير

يواصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، تقديم العروض الرائعة هذا الموسم مع فريقه ليفربول، في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر قائمة أفضل المساهمين بالأهداف جامعاً 30 هدفاً في 18 مباراة، بعدما سجل 17 وقدم 13 تمريرة حاسمة، خلال 1586 دقيقة لعب.
ويتصدر صلاح الترتيب بفرق 12 مساهمة عن أقرب منافس له، كول بالمر، لاعب تشيلسي، الذي جمع 18 هدفا بين صناعة وتسجيل.
وذكرت شبكة ذا أتلتيك البريطانية، أن معدل مساهمات صلاح، البالغ واحدة كل 53 دقيقة، هو الأفضل في تاريخ البريميرليغ، للاعبين الذين خاضوا أكثر من 1000 دقيقة في موسم واحد.
وجاء غابرييل جيسوس، نجم أرسنال، ثانياً حيث أسهم بهدف كل 59 دقيقة مع فريقه السابق مانشستر سيتي في موسم 2016-2017، الا انه أسهم بـ11 هدفاً خلال 10 مباريات، وخلفه مهاجم إيفرتون السابق كيفن كامبل، الذي سجل 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 8 مباريات خلال موسم 1998-1999.
وحلّ النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي رابعا بمساهمة واحدة كل 63.1 دقيقة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي 2022-2023، حين سجل 36 هدفا و8 تمريرات حاسمة.


محمد صلاح يواصل التألق ويكتسح الأرقام

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

ليفربول

الدوري الإنجليزي الممتاز

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