محمد صلاح يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم

كشف مهاجم ليفربول عن قدوته في ملاعب كرة القدم

كشف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن قدوته في ملاعب كرة القدم، وعن أصدقائه المقربين.

وقال صلاح إنه البرازيلي "رونالدو نازاريو" الملقب بـ"الظاهرة"، وأضاف "إنه رائع، أقول أيضا توتي وزيدان، ولكن رونالدو يأتي الأول دائما، أنه استثنائي".

وحين سئل عن أفضل صديق له في عالم كرة القدم، رد محمد صلاح قائلا: "لدي العديد من الأصدقاء المقربين، انا وهازارد أصدقاء جيدون جدا، لكنني قريب أيضا من تسيميكاس وسوبوسلاي وفان دايك، لقد كنا معا لفترة طويلة، أنا أحب ترينت كثيرا لكنه مجنون، وأيضا روبرتسون".







