بايرن ميونيخ يجد بديل ألفونسو ديفيز في إسبانيا

يضم بايرن ميونيخ واحداً من الأفضل في مركز الظهير الأيسر في العالم

يضم بايرن ميونيخ واحداً من الأفضل في مركز الظهير الأيسر في العالم، ويعلم الجميع أنه ألفونسو ديفيز، البالغ من العمر 24 عاما.

ينتهي عقد المدافع الكندي في حزيران - يونيو 2025، وقد رفض عدة عروض لتجديد عقده، ويمكنه الآن التفاوض مع الفريق الذي يريده، وريال مدريد في حالة تأهب، وقد أثارت صورة له في دبي مع جود بيلينجهام، في حفلة، شائعات حول توقيعه المحتمل للفريق الأبيض.

سواء بقي أو رحل، فمن الواضح أنه ووكيله لديهما الآن اليد العليا في صنع ثروة حتى يوقع عقده التالي، ويطالب وكيله بأن يحصل أي شخص يريد التعاقد مع الظهير الأيسر السريع على مكافأة توقيع تبلغ حوالي 30 مليون يورو وراتب يزيد عن 12 مليونا.

يستعد البافاريون بالفعل لخروج محتمل للظهير، وقد وضعوا أنظارهم على لاعب إسباني، حسبما ذكرت صحيفة "ريكورد".

إنه ألفارو كاريراس، 21 عاما، والمعروف بأنه وريث جريمالدو، هو ظهير أيسر، وفي سن مبكرة جدا، وقد ذهب إلى بنفيكا، حيث برز وجذب انتباه نصف أوروبا.

في الموسم الماضي، كان في غرناطة حيث لعب إلى الأمام قليلاً. على الرغم من الوضع السيئ للفريق، رأى البرتغالي، الخبير في استقطاب المواهب الشابة، إمكانات فيه، ودفع ستة ملايين إلى مانشستر يونايتد، صاحب حقوقه، وربما على النادي الانجليزي منحه فرصة.

هذا الموسم، برز بسرعته ووصوله من الخلف إلى خط التماس، وسجل في 24 مباراة هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، بالإضافة إلى تحويل ملعب دا لوز إلى "مضمار دراجات نارية" خاص به.

واصلت قيمته السوقية ارتفاعها الصاروخي منذ وصوله إلى البرتغال، وحدد موقع ترانسماركت قيمته قبل عام بـ7 ملايين يورو، ووصل الآن إلى 18 مليون يورو ويستمر في الارتفاع.





