ظهور أول لموهبة جديدة من مدرسة برشلونة

دخل اللاعب إلى الملعب في الدقيقة 81

في بارباسترو، ظهر فويتشيك تشيزني، 34 عاما، لأول مرة كحارس مرمى لبرشلونة، بعد وصوله في تشرين الاول - أكتوبر، بسبب إصابة مارك تير شتيجن الخطيرة.

حارس المرمى البولندي، الذي لم تهتز شباكه، بفضل تدخلات لم تكن متطلبة للغاية، أظهرت تركيزاً كبيراً، يمكن أن يكون والد بطل آخر في انتصار برشلونة.

ففي عمر 16 عاماً و173 يوماً، أصبح توني فرنانديز ثاني أصغر لاعب يخوض أول مباراة رسمية له مع برشلونة، بعد لامين يامال، الذي فعل ذلك في عمر 15 عاماً و291 يوماً.

دخل اللاعب إلى الملعب في الدقيقة 81، ليحل محل بابلو توري، وانتهى به الأمر كجناح أيمن، وأظهر لمحات من جودته.

فبعد استدعائه لمباريات الدوري ضد فياريال وخيتافي وأوساسونا ومباريات دوري أبطال أوروبا ضد موناكو ويونغ بويز دون أن يلعب، تلقى توني فرنانديز مكافأة في بارباسترو من المدرب هانسي فليك، الذي لاحظ بالفعل جودته في جولة الولايات المتحدة.

سجل توني فرنانديز ثلاثة أهداف في خمس مباريات هذا الموسم مع برشلونة أتليتيك، ومن المحتمل أن يسافر مع الفريق الأول إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين لخوض كأس السوبر الإسباني، نظراً لأن داني أولمو وباو فيكتور غير مسجلين حتى اليوم.









