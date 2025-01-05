الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

ظهور أول لموهبة جديدة من مدرسة برشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ظهور أول لموهبة جديدة من مدرسة برشلونة
A-
A+

كرة القدم

2025-01-05 | 03:20
ظهور أول لموهبة جديدة من مدرسة برشلونة

دخل اللاعب إلى الملعب في الدقيقة 81

في بارباسترو، ظهر فويتشيك تشيزني، 34 عاما، لأول مرة كحارس مرمى لبرشلونة، بعد وصوله في تشرين الاول - أكتوبر، بسبب إصابة مارك تير شتيجن الخطيرة.
حارس المرمى البولندي، الذي لم تهتز شباكه، بفضل تدخلات لم تكن متطلبة للغاية، أظهرت تركيزاً كبيراً، يمكن أن يكون والد بطل آخر في انتصار برشلونة.
ففي عمر 16 عاماً و173 يوماً، أصبح توني فرنانديز ثاني أصغر لاعب يخوض أول مباراة رسمية له مع برشلونة، بعد لامين يامال، الذي فعل ذلك في عمر 15 عاماً و291 يوماً.
دخل اللاعب إلى الملعب في الدقيقة 81، ليحل محل بابلو توري، وانتهى به الأمر كجناح أيمن، وأظهر لمحات من جودته.
فبعد استدعائه لمباريات الدوري ضد فياريال وخيتافي وأوساسونا ومباريات دوري أبطال أوروبا ضد موناكو ويونغ بويز دون أن يلعب، تلقى توني فرنانديز مكافأة في بارباسترو من المدرب هانسي فليك، الذي لاحظ بالفعل جودته في جولة الولايات المتحدة.
سجل توني فرنانديز ثلاثة أهداف في خمس مباريات هذا الموسم مع برشلونة أتليتيك، ومن المحتمل أن يسافر مع الفريق الأول إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين لخوض كأس السوبر الإسباني، نظراً لأن داني أولمو وباو فيكتور غير مسجلين حتى اليوم.




ظهور أول لموهبة جديدة من مدرسة برشلونة

رياضة

كرة القدم

فويتشيك تشيزني

برشلونة

توني فرنانديز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
انتحار لاعب كرة قدم أوروغواياني .. إليكم السبب
فيديو - استغل الخسارة أمام برشلونة لطلب يدّ حبيبته

اقرأ ايضا في كرة القدم

ماذا غيّر سلوت في ليفربول بعد مغادرة يورغن كلوب؟
03:24

ماذا غيّر سلوت في ليفربول بعد مغادرة يورغن كلوب؟

يخوض ليفربول عصر اليوم الأحد مباراته التاسعة عشر في الدوري الإنجليزي

03:24

ماذا غيّر سلوت في ليفربول بعد مغادرة يورغن كلوب؟

يخوض ليفربول عصر اليوم الأحد مباراته التاسعة عشر في الدوري الإنجليزي

لاعب يخضع للتحقيق بعد حادث تصادم مميت
03:23

لاعب يخضع للتحقيق بعد حادث تصادم مميت

في أعقاب حادث تصادم مميت مع سائق دراجة نارية

03:23

لاعب يخضع للتحقيق بعد حادث تصادم مميت

في أعقاب حادث تصادم مميت مع سائق دراجة نارية

انتحار لاعب كرة قدم أوروغواياني .. إليكم السبب
03:22

انتحار لاعب كرة قدم أوروغواياني .. إليكم السبب

عُثر عليه ميتاً هذا السبت في غرفة فندق في أمباتو بالإكوادور

03:22

انتحار لاعب كرة قدم أوروغواياني .. إليكم السبب

عُثر عليه ميتاً هذا السبت في غرفة فندق في أمباتو بالإكوادور

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025