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نجم برشلونة جعل المدير ينتظر ساعات طويلة بسبب "الجوع"

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نجم برشلونة جعل المدير ينتظر ساعات طويلة بسبب &quot;الجوع&quot;
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كرة القدم

2025-01-06 | 01:38
نجم برشلونة جعل المدير ينتظر ساعات طويلة بسبب "الجوع"

عاد من الاعتزال من أجل فرصة أخيرة في كاتالونيا

يتمتع حارس مرمى برشلونة فويتشيتش تشيزني بنوع من الحرية في النادي، بعد أن عاد من الاعتزال من أجل فرصة أخيرة في كاتالونيا.
ووفقا لريليفو، فإنّ حارس مرمى يوفنتوس السابق، استحوذ على محبة غرفة الملابس، بشخصيته التي كانت واضحة منذ اليوم الأول في مسيرته مع برشلونة.
وتم الكشف عن حكاية مفادها، أنه عندما وصل تشيزني إلى برشلونة، ذهب مباشرة إلى المستشفى لاستكمال الفحص الطبي، ثم ترك وكيل أعماله والمدير الرياضي ديكو في انتظاره في حيرة من أمرهما في مكاتب النادي لتوقيع عقده.
وتبين أن تشيزني، وبدلا من التوجه لمقابلة ديكو والوكيل، ذهب لزيارة زميله وصديقه ومواطنه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في منزله، وكان جائعاً، فانتقلا معاً إلى أحد المطاعم لتناول الغداء.
وشارك صاحب الـ34 عاماً لأول مرة مساء السبت في كأس الملك في الفوز على بارباسترو بنتيجة (4-0)، ويبقى أن نرى ما إذا كان سيحصل على المزيد من الفرص في الكأس وكأس السوبر هذا الأسبوع، بعد أن أصبح اينياكي بينا الآن الخيار الأول الثابت في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.



نجم برشلونة جعل المدير ينتظر ساعات طويلة بسبب "الجوع"

رياضة

كرة القدم

برشلونة

فويتشيتش تشيزني

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