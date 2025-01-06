الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

غرفة ملابس ليفربول متوترة .. صراخ وأصوات تبادل مقذوفات

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
غرفة ملابس ليفربول متوترة .. صراخ وأصوات تبادل مقذوفات
A-
A+

كرة القدم

2025-01-06 | 06:50
غرفة ملابس ليفربول متوترة .. صراخ وأصوات تبادل مقذوفات

بعد التعادل (2-2) مع مانشستر يونايتد في كلاسيكو الجولة 20

نقل موقع caughtoffside الإنجليزي عن تقارير متنوعة، أن غرفة خلع ملابس ليفربول بدت متوترة، بعد التعادل (2-2) مع مانشستر يونايتد في كلاسيكو الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد رود.
وذكر الموقع أنه جرى فصل الهولندي فيرجيل فان دايك عن المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز والمدافع الانجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، وأن رجال الأمن خارج الغرفة سمعوا صراخاً وأصوات تبادل مقذوفات غير معروفة.
وأبقى التعادل على فرق الـ6 نقاط بين "الريدز" بقيادة المدرب أرني سلوت ووصيفه أرسنال، مع العلم أن للأول مباراة مؤجلة.



غرفة ملابس ليفربول متوترة .. صراخ وأصوات تبادل مقذوفات

رياضة

كرة القدم

ليفربول

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي الممتاز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - جماهير مانشستر يونايتد ثأرت من غريمتها جماهير ليفربول
نجم برشلونة جعل المدير ينتظر ساعات طويلة بسبب "الجوع"

اقرأ ايضا في كرة القدم

إيرلينغ هالاند يترك مانشستر الى الريف فما هي القصة؟
06:54

إيرلينغ هالاند يترك مانشستر الى الريف فما هي القصة؟

بعد أن عاش في منزل وسط مدينة مانشستر،

06:54

إيرلينغ هالاند يترك مانشستر الى الريف فما هي القصة؟

بعد أن عاش في منزل وسط مدينة مانشستر،

فيديو - دهنوا خطوط الملعب باللبن بدلاً من الطلاء !!
06:53

فيديو - دهنوا خطوط الملعب باللبن بدلاً من الطلاء !!

المباراة سبقها نفاد الطلاء الخاص بخطوط المرمى

06:53

فيديو - دهنوا خطوط الملعب باللبن بدلاً من الطلاء !!

المباراة سبقها نفاد الطلاء الخاص بخطوط المرمى

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد ثأرت من غريمتها جماهير ليفربول
06:51

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد ثأرت من غريمتها جماهير ليفربول

سخرت من "الريدز" بسبب التشققات في سقف ملعب أنفيلد رود

06:51

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد ثأرت من غريمتها جماهير ليفربول

سخرت من "الريدز" بسبب التشققات في سقف ملعب أنفيلد رود

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025