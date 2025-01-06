غرفة ملابس ليفربول متوترة .. صراخ وأصوات تبادل مقذوفات

بعد التعادل (2-2) مع مانشستر يونايتد في كلاسيكو الجولة 20

نقل موقع caughtoffside الإنجليزي عن تقارير متنوعة، أن غرفة خلع ملابس ليفربول بدت متوترة، بعد التعادل (2-2) مع مانشستر يونايتد في كلاسيكو الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد رود.

وذكر الموقع أنه جرى فصل الهولندي فيرجيل فان دايك عن المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز والمدافع الانجليزي ترنت ألكسندر أرنولد، وأن رجال الأمن خارج الغرفة سمعوا صراخاً وأصوات تبادل مقذوفات غير معروفة.

وأبقى التعادل على فرق الـ6 نقاط بين "الريدز" بقيادة المدرب أرني سلوت ووصيفه أرسنال، مع العلم أن للأول مباراة مؤجلة.







