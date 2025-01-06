إيرلينغ هالاند يترك مانشستر الى الريف فما هي القصة؟

بعد أن عاش في منزل وسط مدينة مانشستر،

بعد أن عاش في منزل وسط مدينة مانشستر، وبعد ولادة طفله الأول من صديقته إيزابيل هاوغسينغ جوهانسون، انتقل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، مؤخراً إلى قصر ريفي، يقع في مكان هادئ.

وقال مقربون من هالاند لصحيفة الصن "أمضى إيرلينغ بضع سنوات وسط المدينة وأحبها، لكنه بات حريصاً على مكان خاص به من أجل الاستقرار، إنه يريد مكاناً هادئاً مناسباً للاسترخاء بعيداً عن الملاعب، والاستمتاع بوقت أكثر هدوءاً، بعد أن أصبح الخروج في مانشستر أمراً صعباً بالنسبة اليه".

وأضاف هؤلاء أن القصر مكون من ستة غرف نوم، وهو يقع بالقرب من منزل زميله في الفريق جاك غريليش، وقد يكون هذا أحد أسباب الاختيار "إنه يقع على بعد مسافة قصيرة من منزل جاك، وسيكون بإمكانهما قضاء بعض الوقت معاً خارج الملعب".

وشارك اللاعب الدولي النرويجي في 27 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات، سجل فيها 21 هدفاً وصنع هدفا.







