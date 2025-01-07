محكمة بيروفية تمنع لاعب كرة القدم من السفر

يخضع للتحقيق في محاولة قتل

أمرت محكمة بيروفية بمنع لاعب كرة القدم جان ديزا من مغادرة البلاد لعدة أشهر، وذكر مكتب المدعي العام أنه يخضع للتحقيق في محاولة قتل شريكته التي تدعي أنها تعرضت للضرب حتى فقدت الوعي.

تم اتخاذ هذا الإجراء من قبل محكمة التحقيق التحضيرية الثالثة عشرة التابعة لمحكمة العدل العليا في ليما، بناء على طلب مكتب المدعي العام المتخصص بالعنف ضد المرأة.

وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا أوليا ضد لاعب كرة القدم البالغ من العمر 31 عاما بسبب الاعتداء الذي تعرضت له شريكته، وهي عارضة ازياء.

ونشرت العارضة بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها قالت فيه إنها تشاجرت مع شريكها وقررت مغادرة المكان حيث كانوا يحتفلون بقدوم العام الجديد.

بدوره، قرر نادي خوان بابلو، الذي سيلعب في دوري الدرجة الأولى الوطني هذا العام، إنهاء علاقته مع اللاعب، لأنه كما قال يطلب من أعضائه "سلوكا مثاليا يتماشى مع هدف المساهمة في بناء مجتمع أفضل".







