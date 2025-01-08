ما حقيقة رغبة إيلون ماسك بشراء ليفربول؟

أغنى شخص في العالم وفقا لمجلة "فوربس"

ربطت بعض وسائل الاعلام، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك منصة إكس للتواصل الاجتماعي، وهو أغنى شخص في العالم وفقا لمجلة "فوربس"، بشراء نادي ليفربول الإنجليزي.

ويرتبط ماسك بعلاقات قوية مع إقليم ميرسيسايد من خلال جدته لأبيه، التي وُلدت ونشأت في ليفربول، قبل أن تنتقل الى جنوب أفريقيا، حيث تزوجت من والتر ماسك في العام 1944.

وتحدث ابنهما إيرول، والد ماسك، عن اهتمام نجله بشراء ليفربول، وقال في تصريحات لراديو "التايمز" ضاحكاً "لا أستطيع التعليق على ذلك، سيرفعون السعر، نعم، أعرب عن رغبته، لكن هذا لا يعني أنه سيشتريه".

وحين سُئل عن شراء ليفربول، قال "من الواضح أنه يرغب في الإجابة بنعم، أي شخص يريد ذلك، وأنا كذلك، لقد وُلدت جدته في ليفربول، ولدينا أقارب فيها، وكنا محظوظين بمعرفة عدد لا بأس به من أعضاء فريق البيتلز لأنهم نشأوا مع بعض أفراد عائلتي، لذا نحن مرتبطون بليفربول كما تعلمون".







