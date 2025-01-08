هل ينتقل شقيق جود بيلينجهام الى الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يريد كريستال بالاس إحداث دفقة في فترة الانتقالات الشتوية

يريد كريستال بالاس إحداث دفقة في فترة الانتقالات الشتوية، حيث يحتاج "النادي الإنجليزي الممتاز" إلى تعزيزات لتجنب الصعوبات هذا الموسم، وقد وضع عينه على جوبي بيلينجهام، شقيق لاعب ريال مدريد، جود بيلينجهام.

الشقيق الأصغر، البالغ من العمر 19 عاما، يلعب مع سندرلاند، ويقضي موسما رائعا، ويحتاج بالاس إلى لاعب من ملف تعريف لاعب خط الوسط الإنجليزي، وهو مستعد لدفع ما يقرب من 20 مليون جنيه إسترليني لإحضار "الأخ" إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر كانون الثاني - يناير الجاري.

سندرلاند لن يجعل الأمر سهلا، فهو يريد أن تكون لديه فرصة للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وجوبي لاعب مهم.

وبعد تسجيله سبعة أهداف في 47 مباراة في موسمه الأول، تألق لاعب خط الوسط هذا الموسم بأربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في 22 مباراة.







