موهبة جزائرية تطرق أبواب الفريق الأول في ليون

بات قريباً من دخول الفريق الأول في أولمبيك ليون

في العام 2011، وفي سنّ ست أعوام، انضم ولدٌ يُدعى ياسين شايب الى أكاديمية نادي أولمبيك ليون الفرنسي، بعد أن لعب شايب لفترة مع فريق دوري الهواة في الحيّ الذي يسكن فيه "شارفييه شافانييه".

تألق شايب في فرق الفئات السنية، وتم تصعيده للفريق الأول في العام الفائت من قبل المدرب السابق لوران بلان، وظهر لأول مرة معه في شهر تموز - يوليو خلال المواجهة الودية مع نادي دي تريفيرس الهولندي.

خاض شايب الذي يمتاز بقدرته على اللعب في ثلاث مراكز، هي الظهير الأيسر والوسط الأيسر والجناح الأيسر، 59 مباراة مع فريقي تحت 19 عاماً والرديف، وصنع هدفين، وشارك مع منتخب فرنسا تحت 17 عاماً في العام 2021.

وبالأمس، أشارت وسائل اعلام فرنسية أن اللاعب ذي الأصول الجزائرية، بات قريباً من دخول الفريق الأول في أولمبيك ليون، والذي سبقه اليه لاعبون كبار من جلدته مثل حسام عوار ورشيد غزال وإسحاق بلفوضيل.







