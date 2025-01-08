فيديو - نجل روبينيو يتألق ويحتفل بطريقة والده السجين

Robson Junior, o Juninho, marcou o quinto gol do @SantosFC na goleada sobre o Jaciobá/AL... O torcedor convivia com a expectativa de ver o filho do Robinho em campo na Copinha... Na comemoração, o menino da vila faz as pedaladas em homenagem ao pai... #deolhonopeixe pic.twitter.com/pnp3QmWhCf — De Olho No Peixe (@deolhonopeixe) January 7, 2025 Robson Junior, filho do Robinho, marcou o seu primeiro gol pelo Santos na Copinha.



pic.twitter.com/uVyerEPFEz — DataFut (@DataFutebol) January 7, 2025

اسمه روبسون دي سوزا جونيور، ولا يمكنه إنكار شجرة عائلته، حيث يلعب ابن روبينيو، ويسجل الأهداف ويتحرك في فئات شباب سانتوس، وفي سن 17 عاما لديه شرط إنهاء قدره 50 مليون دولار، وعقد احترافي حتى عام 2027.وبعد أن كان هداف الفريق في بطولة باوليستا 2024 في فئة تحت 17 عاما، والتي فاز فيها سانتوس بلقب الولاية، يصنع ابن روبينيو البكر مسيرته المهنية على هامش حياة والده في السجن.في بداية العام 2025، يواصل روبسون جونيور التألق، وقد سجل هدفه الأول في "كوبينها"، مستفيدا من كرة مرتدة من حارس المرمى، وكان الهدف هو الخامس في فوز سانتوس (7-1) على جاسيوبا، وكان الشيء الأكثر إثارة للفضول هو طريقة احتفاله التي رافقت والده في مرحلته الاحترافية.