فيديو - نجل روبينيو يتألق ويحتفل بطريقة والده السجين

Robson Junior, o Juninho, marcou o quinto gol do @SantosFC na goleada sobre o Jaciobá/AL... O torcedor convivia com a expectativa de ver o filho do Robinho em campo na Copinha... Na comemoração, o menino da vila faz as pedaladas em homenagem ao pai... #deolhonopeixe pic.twitter.com/pnp3QmWhCf