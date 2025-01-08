هذا هو السجن الذي يقضي روبينيو عقوبة تسع سنوات فيه

يقضي عقوبة بالسجن تسع سنوات بعد إدانته في إيطاليا

يقضي روبينيو، لاعب كرة قدم في ريال مدريد من 2005 إلى 2008، عقوبة بالسجن تسع سنوات بعد إدانته في عام 2022 في إيطاليا، بتهمة اغتصاب جماعي، ارتكب في الدولة العابرة لجبال الألب في عام 2013.

وذكرت الصحافة البرازيلية أن لاعب سانتوس ومدريد ومانشستر سيتي وميلان وقوانغتشو إيفرجراند وأتلتيكو مينيرو وسيفاسبور وإسطنبول باكيهير، لم يتمكن من الاحتفال بعطلة رأس السنة الجديدة مع زوجته فيفيان، بعد أن رفضت سلطات السجن طلبه للحصول على تصريح خاص.

قال روبينيو في مقابلة مع "تي في ريكورد" إن لديه أدلة كافية لإثبات براءته تم تجاهلها من قبل النظام القضائي الإيطالي، حتى بعد المحاكمة.

يعترف البرازيلي بأنه كان على علاقة قصيرة مع الضحية ليلة الجريمة التي أدين بها وأراد أن يوضح أن العلاقة كانت بالتراضي وأن اختبارات الشرطة لم تتمكن من اكتشاف الحمض النووي الخاص به (يزعم أنه استخدم واقيا ذكريا).

"كانت لدينا علاقة سطحية وسريعة ... تبادلنا القبلات، وبعد ذلك عدت إلى المنزل، كان هناك أشخاص آخرون، وعندما رأيت أنها تريد الاستمرار مع رجال آخرين، عدت إلى المنزل ... لم أنكر ذلك أبدا. كان بالتراضي. لم أنكر ذلك أبدا. كان بإمكاني إنكار ذلك، لأن الحمض النووي الخاص بي غير موجود، لكنني لست كاذبا" ، أوضح لاعب سانتوس السابق.

يحتجز لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 40 عاما في سجن في ساو باولو، معروف باسم "سجن المشاهير" مع 430 سجينا موزعين على زنازين تتراوح مساحتها من 9 إلى 15 مترا مربعا ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى 6 أشخاص.

وكشف الصحفي أوليس كامبل في كتاب عن جرائم قتل فون ريشتهوفن أن السجناء في سجن روبينيو صمموا نوعا من Tinder مع نزلاء من وحدة أخرى تقع على بعد خمسة كيلومترات .







