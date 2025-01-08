المذيعة تنفي علاقتها بميسي وتتغنّى بزوجته أنتونيلا

دحضت المذيعة الرياضية الأرجنتينية صوفي مارتينيز المزاعم

دحضت المذيعة الرياضية الأرجنتينية صوفي مارتينيز المزاعم التي قالت إنها كانت على علاقة غرامية مع ليونيل ميسي.

ونالت صوفي الثناء على عملها في تغطية أخبار المنتخب الأرجنتيني، وأحداث من بينها أولمبياد باريس والفورمولا وان ودوري أبطال أوروبا، لكن هذه الشهرة جلبت معها اهتماماً غير مرحب به في حياتها الشخصية، بما في ذلك الشائعات التي ذكرت أنها كانت على علاقة حميمة مع أيقونة برشلونة.

فبعد مقابلة جمعتها به، تم التدقيق من قبل المعجبين، في تفاعل نجم إنتر ميامي مع مارتينيز، وظهرت شائعات بأنهما على علاقة عاطفية، على الرغم من أن ميسي متزوج من حبيبة طفولته أنتونيلا روكوزو منذ سبع سنوات، ويتشارك الزوجان ثلاثة أبناء.

ولذلك، شعرت مارتينيز بالحاجة إلى دحض هذه الادعاءات حيث كشفت عن الألم الذي سببته لها ولعائلتها،

وقالت "في كثير من الأحيان، عندما يزداد ظهورك على الملأ، فإن ذلك يجلب أشياء ليست جيدة، وعائلتي تعاني كثيرا".

وقالت "هذا العام، بدأ الناس يتحدثون أكثر فأكثر، ويقولون لي، ما الأمر؟ مع الطريقة التي ينظر بها ميسي إليك؟ وأشياء من هذا القبيل، وقد علقت في وسط شيء جعلني أشعر بالسخافة لأضطر إلى التوضيح".

وكانت مارتينيز سخرت في وقت سابق من المزاعم أن الثنائي تبادلا نظرات الغزل خلال مقابلة في كأس العالم 2022، وقالت ”صفر، صفر، لا أعرف من أين يأتي هذا الكلام، بصراحة“.

وفي معرض الإشادة بأنتونيلا لطريقة تعاملها مع الشهرة والتكهنات التي تأتي مع كونها متزوجة من أحد أشهر الرجال على هذا الكوكب وأعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، قالت مارتينيز ”خرجت مرة مع أنتونيلا، وانا معجبة بها كثيراً، بسبب الطريقة التي تتعامل بها مع الجنون الذي يحيط بها، وبسبب العائلة التي تجمعها بميسي، وكيف يتعايشان مع بعضهما البعض، وكيف يظهران حياتهما اليومية دون أي غرابة".









