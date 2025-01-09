نجم ريال مدريد يواعد عاشقة برشلونة

قام الاثنان بمتابعة بعضهما على إنستجرام

ذكرت تقارير صحفية أنّ نجم كرة القدم جود بيلينجهام، يواعد نجمة البوب الإسبانية أيتانا، وبحسب لورا رويجي، وهي مراسلة صحفية مقيمة في مدريد، فإنّ اللاعب والمغنية قد يكونان على علاقة غرامية، بعد أن قام الاثنان بمتابعة بعضهما على إنستجرام.

المغنية، واسمها الكامل أيتانا أوكانا موراليس، هي من برشلونة، وتدّعي أنها مشجعة للبارسا، يبدو أنّ قلبها في مكان آخر، حيث وقعت في حب نجم ريال مدريد.

وقد التقطت صورة لنجمة البوب البالغة من العمر 25 عاماً مؤخراً في الكلاسيكو في مدريد، بل إنها وصفت المكان بـ"منزلها"، وسرعان ما ربطها بعض التابعين ببيلينجهام.

ومن أبرز الدلائل على ارتباط الثنائي بعلاقة عاطفية ما رصده موقع ElDesmarque الإسباني، فقد شوهد الثنائي يرتدي التيشيرت الأبيض نفسه من Acne Studios.

وتأتي هذه التكهنات بعد شهرين فقط من الشائعات حول ارتباط اللاعب الدولي الإنجليزي بعارضة الأزياء الهولندية الجميلة لورا سيليا فالك، وكان الأمر متروكا لها لتخبر معجبيها أنها ليس لديها صديق حميم.

ووسط هذه الاجواء، تحسن أداء بيلينجهام في الملعب، بعدما خضع للكثير من الانتقادات من الصحافة المحلية، حيث فشل في الارتقاء إلى مستوى موهبته في الموسم السابق، ليصبح لديه الآن سبعة أهداف في 15 مباراة في الدوري الإسباني.









