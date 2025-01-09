بعد صلاح وفان دايك وأرنولد .. نجمٌ جديد قد يغادر ليفربول

في الوقت الذي يستعد فيه نجم كبير آخر للرحيل عن أنفيلد رود

ذكرت تقارير أنّ أحد لاعبي ليفربول رفض عقداً جديداً مع النادي، في الوقت الذي يستعد فيه نجم كبير آخر للرحيل عن أنفيلد رود.

ومنذ أن خلف المدرب الألماني يورجن كلوب في الصيف، أثار مدرب ليفربول آرني سلوت الإعجاب بشكل كبير، حيث قاد الريدز إلى المركز الأول في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم حتى الآن.

وعلى الرغم من ذلك، فإن معظم التركيز كان منصبّاً على مفاوضات تجديد العقود مع الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر-أرنولد، الذين قد يغادرون جميعاً النادي مجاناً.

في الصيف، لكن اللاعبين الثلاثة ليسوا النجوم الوحيدين الذين يحرص النادي على تجديد التعاقد معهم، حيث ادعى تقرير أن أحد اللاعبين الكبار رفض العرض الأوّل الذي قدمه له النادي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإنّ ليفربول قد يخسر الكولومبي لويس دياز في المستقبل القريب، حيث رفض الجناح عرضاً لتمديد عقده الحالي مع النادي الذي يرتبط معه حتى صيف 2027.

لكن ليفربول حريص على تمديد عقد اللاعب في أقرب وقت ممكن، حتى يتمكن من تجنب ملحمة مماثلة لتلك التي يجد نفسه فيها مع صلاح وفان ديك وألكسندر-أرنولد.

وتردد إنّ اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً غير سعيد بالعرض الأوّل الذي قدّمه له ليفربول، بحجة أنه لا يعكس أهميته للفريق أو ما قدمه لليفربول منذ قدومه من بورتو البرتغالي في كانون الثاني - يناير 2022.

وفي حال أصبح متاحاً في سوق الانتقالات، ذكرت الصحيفة أن عملاق الدوري الإسباني، برشلونة، مهتم بالتعاقد مع اللاعب الكولومبي، في ظل رغبته في تعزيز الجانب الأيسر من هجوم الفريق.

ومع ذلك، من المرجح أن يكون ليفربول حريصاً على التمسك باللاعب الموهوب حيث يواصل الاستمتاع بأفضل مواسمه حتى الآن مع النادي.

حتى الآن هذا الموسم، سجل دياز 12 هدفاً في 25 مباراة مع ليفربول، معادلاً بذلك رقمه القياسي السابق الذي سجله في الموسم الماضي في 51 مباراة.









