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كريستيانو رونالدو يحقّق إنجازاً مذهلاً على مدار 24 عاماً

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كريستيانو رونالدو يحقّق إنجازاً مذهلاً على مدار 24 عاماً
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كرة القدم

2025-01-10 | 00:58
كريستيانو رونالدو يحقّق إنجازاً مذهلاً على مدار 24 عاماً

احتفل النجم البرتغالي بأوّل مباراة له هذا العام بطريقة رائعة

بدأ رونالدو العام 2025 بتسجيل الأهداف، وهو الأمر الذي اعتاد عليه طوال مسيرته الكروية، حيث سجل حتى الآن 917 هدفاً.
واحتفل النجم البرتغالي بأوّل مباراة له هذا العام بطريقة رائعة، إذ سجّل هدفه رقم 917 في مسيرته من ركلة جزاء، ليقلب المباراة رأساً على عقب ويقود النصر في السعودية الى الفوز على الأخدود الذي تقدم مبكراً.
وبينما يقترب كريستيانو رونالدو من عيد ميلاده الأربعين في 5 شباط - فبراير، لم يكن العمر عائقاً أمام تعطشه المستمر للأهداف، مع أن المباراة الأخيرة له في العام 2024 مع النصر انتهت بالخسارة أمام الاتحاد، بقيادة كريم بنزيما المتألق.
ومع أول مباراة له في العام 2025، يواصل مسيرته نحو تحقيق رقم قياسي جديد وهو 1000 هدف، ما يجعل من رونالدو لاعب كرة القدم الوحيد في التاريخ الذي يسجل في 24 عاماً متتالياً، ويعزّز مكانته كهدّاف تاريخي في هذه الرياضة، وهو الذي أنهى العام 2024 برصيد 43 هدفاً.
ومنذ العام 2002، سجّل رونالدو في كلّ سنة، وهي سلسلة لا مثيل لها في اللعبة الاحترافيّة، وكعادته، لم يكن عام 2025 استثناءً، حيث لم يستغرق سوى 42 دقيقة فقط من أول مباراة له هذا العام ليحتفل بأول أهدافه في العام الجديد، محققاً انتصاراً آخر للنصر.




كريستيانو رونالدو يحقّق إنجازاً مذهلاً على مدار 24 عاماً

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

كريم بنزيما

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