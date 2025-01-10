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بعدما اتهمت ثيو هيرنانديز بالاغتصاب .. الحكم على عارضة أزياء بالسجن

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بعدما اتهمت ثيو هيرنانديز بالاغتصاب .. الحكم على عارضة أزياء بالسجن
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كرة القدم

2025-01-10 | 01:04
بعدما اتهمت ثيو هيرنانديز بالاغتصاب .. الحكم على عارضة أزياء بالسجن

حكمت المحكمة الجنائية في مدينة ملقة الاسبانية على عارضة الأزياء

حكمت المحكمة الجنائية في مدينة ملقة الاسبانية على عارضة الأزياء التي اتهمت لاعب كرة القدم ثيو هيرنانديز بالاعتداء الجنسي، بالسجن ستة أشهر، وهو الفعل الذي تمت تبرئته منه دون توجيه اتهامات في ذلك الوقت.
بالإضافة إلى عقوبة السجن، حُكم على عارضة الأزياء بغرامة ستة أشهر مع رسم يومي قدره عشرة يورو عن جريمة الاتهام والشكوى الكاذبة، وفقاً للحكم الذي حصلت وكالة الأنباء الإسبانية على نسخة منه.
توصلت المتهمة إلى اتفاق إقرار بالذنب، بعد الاعتراف بالحقائق الموصوفة في لائحة اتهام المدعي العام، ونص الحكم على تعليق عقوبة الستة أشهر لمدة عامين، بشرط عدم ارتكاب أي جرائم خلال فترة الإيقاف المنصوص عليها.
كانت لويزا كريمليفا، قد صرحت سابقاً أن اللاعب حاول إقامة علاقات جنسية غير رضائيّة معها، في موقف سيارات ملهى أوليفيا فالير الليلي، وعندما رفضت، تعرضت للضرب من قبله.
ولكن، في كانون الثاني - يناير 2019، رفضت المحكمة الإقليمية الشكوى، بحجة أن التناقضات في قصتها "واضحة".
بالإضافة إلى ذلك، لم يُظهر مقطع الفيديو من موقف السيارات أي اعتداء، بل سقوطا، كما يُظهر أنه بعد الأحداث المزعومة التي ادعت الشابة الروسية وقوعها، عادت مع لوكاس هيرنانديز إلى الملهى الليلي بشكل طبيعي.
كشف الفحص النسائي الذي خضعت له كريمليفا بعد تقديم الشكوى أيضا عن وجود علاقات جنسية، وهو الأمر الذي اعترف به هيرنانديز دائما، ولكن لم يتم العثور على أي أثر للمخدرات، بعد ان قالت الفتاة في شكواها إن أصغر الإخوة هيرنانديز قد خدرها.



بعدما اتهمت ثيو هيرنانديز بالاغتصاب .. الحكم على عارضة أزياء بالسجن

رياضة

كرة القدم

ثيو هيرنانديز

لويزا كريمليفا

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