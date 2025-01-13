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تقرير BBC عن النجم اللبناني هادي حبيب

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تقرير BBC عن النجم اللبناني هادي حبيب
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كرة القدم

2025-01-13 | 01:51
تقرير BBC عن النجم اللبناني هادي حبيب

سيلتقي حبيب مع الفرنسي أوغو همبرت في الدور الثاني

نقلت شبكة BBC عن نجم التنس هادي حبيب وصفه فوزه التاريخي في دورة أستراليا المفتوحة بأنه "أكبر إنجاز" في مسيرته، بعد أن أصبح أول لاعب من لبنان الذي دمرته الحرب يفوز بمباراة في إحدى الدورات الأربع الكبرى.
وقالت الشبكة في تقريرها عن لاعب التنس اللبناني أنّ المصنّف 219 عالمياً، فاز في ثلاث مباريات تأهيليّة في ملبورن ليصبح أوّل لاعب يمثّل بلاده في دورة كبرى.
فيوم الأحد، فاز حبيب، المولود في تكساس، على الصيني بو يونشاوكيتي بنتيجة 7-6 (7-4) و6-4 و7-6 (8-6) ليبلغ الدور الثاني، وكان مشجّعوه متحمّسين ومبتهجين في مدرجات الملعب.
ورفع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، والذي انتقل إلى لبنان قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة للتركيز على التنس، العلم اللبناني بعد أن حسم الفوز في المجموعة الثالثة.
وقال حبيب، الذي مثّل لبنان في أولمبياد باريس 2024 "هذا أكبر إنجاز حققته طوال مسيرتي المهنيّة، إنّه شعور لا يُصدَّق أن أحقق هذا الفوز، ليس فقط من أجلي بل من أجل لبنان والتنس اللبناني، كما رأيتم يا رفاق هناك، كان الجمهور متحمساً للغاية، لقد جعل الفوز أمامهم أكثر خصوصيّة".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و(العدو الإسرائيلي) حيز التنفيّذ في تشرين الثاني - نوفمبر بعد 13 شهراً من الحرب.
وسيلتقي حبيب مع الفرنسي أوغو همبرت المصنف الرابع عشر في الدور الثاني، حيث يسعى إلى الحفاظ على مسيرته التاريخية في ملبورن بارك.
وقال حبيب "إنّه فوز كبير، خاصةً في ظل ما مررنا به كبلد، أفكّر أنني حققت شيئاً إيجابيّاً، خاصةً أننا مررنا بوقت عصيب بسبب الحرب، كانت لدينا مشاكلنا الأخرى في الماضي .. من الجميل أن أحقّق هذا الفوز من أجل لبنان والشعب اللبناني".


تقرير BBC عن النجم اللبناني هادي حبيب

رياضة

كرة القدم

هادي حبيب

دورة أستراليا المفتوحة

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