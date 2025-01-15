تداعيات مستمرة لهزيمة ريال مدريد المذلّة أمام برشلونة

استمرّت تداعيات الهزيمة المذلّة أمام برشلونة (2-5) يوم الأحد الماضي

إدارة ريال مدريد مستاءة ... فقد استمرّت تداعيات الهزيمة المذلّة أمام برشلونة (2-5) يوم الأحد الماضي، وامتدت أصابع الاتهام أكثر من مجلس الإدارة، وعلى وجه التحديد، أعرب بعض الأعضاء عن سخطهم من خيارات خطّ الوسط التي يمتلكها المدرب كارلو أنشيلوتي.

ونجا جود بيلينجهام وفيدريكو فالفيردي من الانتقادات، ولكن وفقاً لما ذكرته صحيفة "كادينا سير"، فإنّ الانتقاد كان موجّهاً إلى لوكا مودريتش وإدواردو كامافينجا وداني سيبايوس.

وأُشير إلى أنّ مودريتش "لا يصلح للمباريات الكبيرة"، بينما وُصف كامافينجا بأنّه لم يتّخذ خطوة حاسمة في هكذا مباريات، في حين أنّ سيبايوس "ليس جيّداً بما يكفي ليكون أساسياً".

وعلى الرغم من ذلك، لا توجد خطط لريال مدريد للتعاقد مع أيّ لاعب خلال فترة الانتقالات الشتويّة لهذا الشهر، ناهيك عن لاعب وسط، مع أن مسؤولي النادي يدركون أنّ هناك مشكلة، مّا يعني أنّ أنشيلوتي يجب أن يعمل على إيجاد حلّ باللاعبين الموجودين تحت تصرّفه فقط.







