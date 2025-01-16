فيديو - ليون يسخر من رونالدو مستخدماً ميسي

Un champion du monde peut en cacher un autre 🇦🇷 ... pic.twitter.com/LWjWHr6UOZ — Olympique Lyonnais (@OL) January 15, 2025

سخر نادي أولمبيك ليون الذي يلعب في الدوري الفرنسي من الكلمات المهينة التي أطلقها كريستيانو رونالدو عن الدوري من خلال فيديو مزيّف مضحك.وأعلن ليون رسميا عن التعاقد مع تياجو ألمادا، 23 عاماَ فقط، من نادي بوتافوجو البرازيلي، ليشكل إضافة مثيرة لفريقه من خلال إعارة مجانية.ومن المقرر أن يستمر التعاقد حتى حزيران - يونيو من هذا العام، بعد أن ترك اللاعب الدولي بصمته مع منتخب الأرجنتين، حيث لعب في مباريات دولية وسجل هدفين، وكان جزءا من تشكيلة الأرجنتين التي فازت بلقب كأس العالم في قطر عام 2022.وقدّم النادي الفرنسي إعلاناً مضحكاً عن تعاقده الجديد من خلال مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه زميله الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو.وتضمّن الفيديو أيضا ظهورا مزيفا لليونيل ميسي، الذي سخر من غريمه الأبدي كريستيانو رونالدو، وجاء النص كالتالي "لا تستمعوا لكريستيانو، فالدوري الفرنسي رائع بشكل لا يصدّق".وجاء ذلك بعد التعليقات التي أدلى بها نجم النصر، وأكد بأن الدوري السعودي للمحترفين يقدم مستوى أعلى من المنافسة والتحدي في الدوري الفرنسي.