زوجة لاعب برشلونة تطلب الطلاق وسط اتهامات بـ"السلوك المتسلّط"

يمكن القول إنّ فيتور روكي مر بسنة صعبة في إسبانيا

يمكن القول إنّ فيتور روكي مر بسنة صعبة في إسبانيا، فقد عانى في النصف الثاني من الموسم الماضي في برشلونة، ما أدى إلى انتقاله على سبيل الإعارة إلى ريال بيتيس، حيث كانت الأمور أفضل قليلاً، قبل ان تطفو المشاكل الشخصية على السطح الآن.

فقبل انتقاله إلى إسبانيا في كانون الثاني - يناير الماضي، تزوّج روكي من صديقته دايانا لينس التي انتقلت معه من البرازيل عند توقيعه لبرشلونة.

وبالامس، ذكرت صحيفة سبورت أنّه من المقرّر أن ينفصل الثنائي، حيث ذكرت لينس أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً أظهر علامات على سلوكه المتسلط، وقالت "حصلت مواقف مثل عدم معرفة ما إذا كان بإمكاني تناول الطعام من الثلاجة، وعدم للـ تمكن من الخروج لشراء الطعام للكلاب والطلب من الآخرين شرائه".

وذكرت لينس أنّ سلوك روكي تغيّر عند وصوله إلى برشلونة، والسبب يعود ربما إلى معاناته المهنية.









