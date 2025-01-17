سانتياغو برنابيو يحتضن مباراة كرة قدم أميركية

سوف يستضيف مباراة منتظمة في الدوري الأميركي لكرة القدم

بات رسمياً أن ملعب سانتياغو برنابيو، الخاص بنادي ريال مدريد، سوف يستضيف مباراة منتظمة في الدوري الأميركي لكرة القدم (NFL) في العام الجاري 2025.

فقد وقّع وزير الثقافة والسياحة والرياضة في العاصمة الاسبانية مدريد، ماريانو دي باكو سيرانو، اتفاقية التعاون مع اتحاد كرة القدم الأميركي.

وبات من المؤكد أن مباراة ستقام في سانتياغو برنابيو، وسوف تنضم مدريد إلى المدن الأوروبية الأخرى التي ستستضيف مباراة NFL للموسم العادي، بعد لندن وفرانكفورت وميونيخ، وستكون بين شهري أيلول - سبتمبر وتشرين الأول - أكتوبر المقبلين.







