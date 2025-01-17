الكشف عن سبب انفصال غوارديولا وكريستينا بعد 30 عاماً

كشفت الصحفية لورينا فاسكيز عن سبب هذا الانفصال

يوم الأربعاء الفائت، نشرت وسائل الإعلام تقارير عن الانفصال بين بيب جوارديولا وكريستينا سيرا بعد 30 عاما من الزواج وثلاثة أبناء معاً.

والآن، كشفت الصحفية لورينا فاسكيز عن سبب هذا الانفصال، في وقت يعيش فيه الرجل الكاتالوني الشهير أقصى درجات التوتر، ويعاني من أزمة حادة كمدرب لمانشستر سيتي .

ويقال إن الفريق هو بالضبط هو سبب الانفصال، وفقا لفاسكيز التي قالت "كان مفتاح هذا الانفصال هو تجديد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي لمدة عامين آخرين".

وعلى الرغم من الشائعات بأنه لن يستمر، وأن عقده سينتهي في نهاية هذا الموسم، إلا أن المدرب جدد عقده مع النادي لموسمين آخرين، وهو قرار يبدو أنه لم يكن جيدا مع كريستينا سيرا، وكان الدافع لإنهاء علاقة استمرت 30 عاما.

كانت لورا فا ولورينا فازكيز (مامارازيس) مسؤولتين عن الكشف عن جميع المعلومات حول الانفصال، والتي يؤكدان أنه تم بطريقة الى درجة أن الاثنين أمضيا عيد الميلاد معا.









