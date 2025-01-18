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كيتا بالدي يقاضي واندا نارا وماورو إيكاردي في المحاكم

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كيتا بالدي يقاضي واندا نارا وماورو إيكاردي في المحاكم
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كرة القدم

2025-01-18 | 04:26
كيتا بالدي يقاضي واندا نارا وماورو إيكاردي في المحاكم

رفع اللاعب السنغالي دعوى قضائية في إيطاليا

رفع اللاعب السنغالي كيتا بالدي، دعوى قضائية في إيطاليا ضد واندا نارا وزوجها السابق الأرجنتيني ماورو إيكاردي، زميله السابق في إنتر ميلان الإيطالي.
وكانت واندا نارا اعترفت في حديث صحفيّ أنها أقامت علاقة مع كيتا بالدي، وسمّته بالإسم، ما اعتبره الأخير اساءة وتأثير سلبي على مسيرته الكروية، حيث جرى الزجّ به في صراع إعلامي قائم بين واندا وإيكاردي.
وانتشر في وقت سابق، مقطع فيديو مُسرب يجمع نارا مع كيتا في إحدى الغرف وهما يرقصان، دون تقديم معلومات إضافية.
وأوضح الصحفي خوان إتشيغويين عبر منصة إكس أن "شكوى كيتا تعتمد على اتهامات بالتحرش المستمر والإضرار الشخصي الذي تعرض له"، وقال "تأكدت من معلوماتي من سيمونا غواتيري، شريكة كيتا السابقة، وقد طلب اللاعب ملايين الدولارات كتعويض اقتصادي عن الأضرار التي تعرض لها".
وكتب بالدي على إنستجرام "بسبب الأحداث الأخيرة التي تورطت فيها، اضطررت إلى اللجوء إلى محاميي دوناتيلا مينوتولو وأليساندرو سيميوناتو، لحماية سمعتي، فأنا أريد الحفاظ ليس فقط على صفاء أطفالي، ولكن أيضًا على صفاء سيمونا، التي تورطت دون ذنب، والتي تربي أطفالنا بالحب والتفاني، وأثق أن استغلال صورتي واسمي سيتوقف مرة واحدة وإلى الأبد".


كيتا بالدي يقاضي واندا نارا وماورو إيكاردي في المحاكم

رياضة

كرة القدم

كيتا بالدي

واندا نارا

ماورو إيكاردي

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