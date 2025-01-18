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ما هو المبلغ الذي سيناله وادي دجلة المصري بسبب انتقال مرموش؟

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ما هو المبلغ الذي سيناله وادي دجلة المصري بسبب انتقال مرموش؟
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كرة القدم

2025-01-18 | 04:28
ما هو المبلغ الذي سيناله وادي دجلة المصري بسبب انتقال مرموش؟

ودّع اللاعب الدولي المصري لاعبي وجماهير آينتراخت فرانكفورت


بعدما ذكرت قناة سكاي سبورت ألمانيا، أن نادي مانشستر سيتي الانجليزي أنهى الاتفاق على ضم النجم المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت، مقابل 80 مليون يورو، شاملة للمتغيرات، ظهر ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة المصري، ليكشف عن حصّة ناديه من الصفقة.
وقال سامي لقناة "دي إم سي" المصرية إن "أرباح النادي من صفقة انتقال مرموش تلامس 100 مليون جنيه مصري (1.9 مليون يورو)، وأن ما حققه مرموش لم يكن متوقعاً، وهو الأمر ذاته الذي حصل مع محمد صلاح".
وختم سامي "تضم كرة القدم المصرية الكثير من اللاعبين الموهوبين مثل صلاح ومرموش، إلا أنهم بحاجة للتخطيط للوصول إلى أعلى المستويات".
وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "على حصول الأندية التي مثلها اللاعب في مراحل الشباب والناشئين من عمر 12 إلى 23 عاما على نسبة 5% من قيمة انتقاله، فيما يُعرّف بـ"المساهمة التضامنية"، وقد لعب مرموش لناشئي وادي دجلة حتى بلغ 18 عاماً.
وانضم مرموش بعدها إلى فولفسبورغ الألماني، وبقي معه حتى العام 2023، حين انتقل الى فرانكفورت، حيث تألق خلال الموسم الحالي فسجل 20 هدفاً وصنع 14 في 26 مباراة في جميع المسابقات.
وودّع اللاعب الدولي المصري لاعبي وجماهير آينتراخت فرانكفورت، الذي حقق فوزه العاشر في الدوري الألماني على ضيفه بروسيا دورتموند بهدفين دون، في افتتاح الجولة 18، حيث نزل بعد المباراة إلى الملعب، وقام بتحية الجميع، قبل أن يدخل في نوبة بكاء في لحظات مؤثرة.


ما هو المبلغ الذي سيناله وادي دجلة المصري بسبب انتقال مرموش؟

رياضة

كرة القدم

مانشستر سيتي

عمر مرموش

آينتراخت فرانكفورت

وادي دجلة

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