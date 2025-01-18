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مساعي ريال مدريد تتعقد لتحسن خط دفاعه المهزوز

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مساعي ريال مدريد تتعقد لتحسن خط دفاعه المهزوز
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كرة القدم

2025-01-18 | 04:29
مساعي ريال مدريد تتعقد لتحسن خط دفاعه المهزوز

فيما يواصل ريال مدريد الاسباني مساعيه الجادة لتعزيز صفوفه

فيما يواصل ريال مدريد الاسباني مساعيه الجادة لتعزيز صفوفه بظهير ليفربول الانجليزي الأيمن، ترنت ألكسندر أرنولد، وظهير بايرن ميونيخ الألماني الأيسر ألفونسو ديفيز، يبدو أن الأمور باتت معقدة في المسعيين على السواء.
فقد كشفت صحيفة ذا أتلتيك عن اقتراب النادي البافاري من الاتفاق مع ديفيز بشأن تجديد تعاقده الذي ينتهي في حزيران - يونيو المقبل، وقالت بأن مسؤولي النادي عقدوا محادثات جديدة مع وكيل اللاعب أثمرت عن التوافق على تحسين راتبه بموجب العقد الجديد.
وأشارت الصحيفة أن تفاصيل صغيرة متبقية على إتمام الاتفاق، ليضمن بايرن بقاء نجمه، صاحب الـ24 عاماً، في صفوفه لأربع سنوات، وهو الذي انضم اليه في تموز - يوليو 2018، آتياً من فانكوفر وايتكابس الكندي مقابل 13.5 مليون دولار ومتغيرات تصل إلى 9 ملايين.



مساعي ريال مدريد تتعقد لتحسن خط دفاعه المهزوز

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

ليفربول

ترنت ألكسندر أرنولد

بايرن ميونيخ

ألفونسو ديفيز

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