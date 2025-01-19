الموهبة باو كوبارسي احتفل بعام كامل من النجاحات

ذكرى مرور عام على ظهور اللاعب الكاتالوني لأول مرة

احتفل باو كوبارسي، 17 عاماً، أمس السبت، بذكرى سنوية خاصة، وإن فشل فريقه برشلونة في الفوز على مضيفه خيتافي، واكتفى بالتعادل (1-1)، ضمن الجولة 20 من الدوري الاسباني.

فقد صادف يوم أمس ذكرى مرور عام على ظهور اللاعب الكاتالوني لأول مرة، وكان ذلك تحديداً يوم 18 كانون الثاني - يناير 2024 ضد يونيونيستاس في دور الستة عشر من كأس ملك اسبانيا، حيث بصم على تمريرة حاسمة.

ومنذ ذلك اليوم، واصل قلب الدفاع الشاب النمو، وحرق المراحل على قدم وساق، وبات لاعباَ أساسياً في تكيلة المدرب هانسي فليك والمنتخب الوطني، وقد لعب بقميص برشلونة 53 مباراة في جميع المسابقات خلال هذا العام.

ظهر كوبارسي، 16 عاماً آنذاك، لأول مرة مع الفريق الأول في كأس الملك تحت قيادة المدرب تشافي، وبعد ثلاثة أيام، ظهر لأول مرة في الليغا ضد ريال بيتيس، ثم فعل الشيء نفسه في آذار - مارس، في دوري أبطال أوروبا، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب أمام نابولي.

كان تقدمه مذهلا الى درجة أن لويس دي لا فوينتي استدعاه للمنتخب الوطني للمباريات ضد كولومبيا والبرازيل وأندورا حيث لعب 45 دقيقة، وكذلك مع المنتخب الأولمبي، الذي توّج بالذهب في باريس، ولعب هذا الموسم، 30 مباراة، وفاز بلقب كأس السوبر الإسباني قبل أيام مع برشلونة.

نقلاً عن ماركا الإسبانية







