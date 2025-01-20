نادٍ واحد بين "كبار إنجلترا" لم يتعاقد مع لاعب مصريّ

يخضع الدولي المصري عمر مرموش اليوم الاثنين للكشف الطبي

من المنتظر أن يخضع الدولي المصري عمر مرموش اليوم الاثنين للكشف الطبي، تمهيداً لانتقاله من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل نحو 80 مليون يورو بحساب الإضافات، طبقاً لما نشرته قناة سكاي سبورت ألمانيا.

إلا أن مرموش لن يكون أول لاعب مصري بين الأندية الستة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، أي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام وأرسنال.

فإلى جانب مواطنه محمد صلاح، لاعب ليفربول الحالي وتشيلسي السابق، لعب محمد النني في أرسنال سابقاً، وكذلك الثنائي أحمد حسام "ميدو" وحسام غالي لتوتنهام.

ويعني ذلك، أن نادياً واحداً بين الستة الكبار في "البريميرليغ" لم يعرف تمثيل لاعبين مصريين له مطلقاً، وهو مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للدوري الإنجليزي (20 لقباً).







