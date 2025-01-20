إليكم موعد المواجهة الأولى بين عمر مرموش ومحمد صلاح

مع اقتراب إعلان ضم اللاعب الدولي المصري عمر مرموش

مع اقتراب إعلان نادي مانشستر سيتي الانجليزي رسمياً عن ضم اللاعب الدولي المصري عمر مرموش إلى صفوفه آتياً من آينتراخت فرانكفورت الألماني، بدأ عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي ينتظرون موعد المواجهة بينه وبين مواطنه محمد صلاح وفريقه ليفربول.

وكان مرموش ودّع جماهير آينتراخت فرانكفورت بعد الفوز (2-0) على بوروسيا دورتموند مساء الجمعة في قمة منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني، بعدما قدم أداء استثنائيا خلال النصف الاول من الموسم الجاري، حيث سجل 20 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.

ومن المرتقب أن تكون المواجهة بين مانشستر سيتي وليفربول، وبالتالي بين صلاح ومرموش، يوم 23 شباط - فبراير المقبل في اياب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في الموسم الحالي على ملعب آنفيلد رود، قد انتهت الى فوز ليفربول بهدفين دون رد.







