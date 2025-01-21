كارلو أنشيلوتي هنأ ابن الـ101 عام في ذكرى ميلاده

عاش كارلو أنشيلوتي يوما حافلا بالمشاعر يوم الأحد

عاش كارلو أنشيلوتي يوما حافلا بالمشاعر يوم الأحد، حين شاهد من الخطوط الجانبية فريقه يلعب واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، ويسجل فوزاً واضحاً (4-1) على لاس بالماس، حاصداً ثلاث نقاط وضعت ريال مدريد في صدارة الليغا.

لم ينته اليوم عند هذا الحد بالنسبة لأنشيلوتي، الذي أتيحت له الفرصة أيضا للاحتفال بعيد ميلاد أنطونيو، والد زوجته، حيث أعطاه قميصا مطبوعا على الشاشة، وشخصيا باسم والد زوجته، ماريان بارينا.، وعمره.

وكتب مدرب ريال مدريد، الذي التقط صورة مع الرجل الذي تم تكريمه في البرنابيو "عيد ميلاد سعيد لوالد زوجي أنطونيو العزيز على 101 عاما مذهلة".







