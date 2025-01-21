اهانات عنصرية خطيرة للياباني كوبو: "تشاينو، افتح عينيك"

قدم نادي ريال سوسيداد شكوى ليلة الأحد إلى الليغا

اضطر الياباني كوبو وأندير بارينيتكسيا إلى تحمل الإهانات من بعض المشجعين الحاضرين في ملعب ميستايا، بينما كانا يستعدان على خط التماس، قبل خوض الشوط الثاني من المباراة ضد فالنسيا، التي هُزم فيها ريال سوسيداد.

"تشاينو، افتح عينيك"، صرخوا على اللاعب الياباني، وأضافوا "سوف يضعون قنبلة عليك ويغطون رأسك هناك".

تم التقاط الصراخ الذي عانى منه كوبو وبارينيتكسيا في الفيديو الداخلي، وقيل للأخير "إيتارا، يا ابن العاهرة، اذهب وازرع القنابل، ضع العصا حتى مؤخرتك، ثم اذهب للعيش في إسبانيا، سوف يزرعون قنبلة عليك ويغطون رأسك".

بعد الإهانات الخطيرة، قدم نادي ريال سوسيداد شكوى ليلة الأحد إلى الليغا لإبلاغهم واتخاذ الإجراءات المناسبة.







