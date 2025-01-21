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إحصاءات كارثية عن الموسم الاسوأ في تاريخ مانشستر يونايتد

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إحصاءات كارثية عن الموسم الاسوأ في تاريخ مانشستر يونايتد
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كرة القدم

2025-01-21 | 00:51
إحصاءات كارثية عن الموسم الاسوأ في تاريخ مانشستر يونايتد

روبن أموريم يدرّب أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد

برأي روبن أموريم، فهو يدرّب أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد ربّما،  وهذا كلام صادر عن مدرب لنادٍ هو بطل إنجلترا 20 مرة، وهو أحد أكبر الاندية الرياضية والعلامات التجارية في العالم.
فيما يلي نظرة على بعض الأرقام وراء تعليق أموريم، الذي جاء بعد الخسارة (١-٣) أمام برايتون:
⦁    يحتلّ اليونايتد حاليّاً المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يضم 20 فريقاً بعد 21 من 38 مباراة، وبـ26 نقطة، ويقترب
⦁    من منطقة الهبوط أكثر من المراكز المؤهّلة لأوروبا، وهو في طريقه إلى أدنى مركز له في عهد الدوري الإنجليزي الممتاز (منذ عام 1992)، وهو المركز الثامن في العام الماضي.
⦁    يتأخّر "الشياطين الحمر" بـ24 نقطة عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وغريمه اللدود.
⦁    آخر مرة كان أداء يونايتد على أرضه أسوأ من هذا الموسم، كانت في موسم 1893-94، حين تلقّى الفريق ست خسائر في أوّل 12 مباراة له في الدوري على ملعب أولد ترافورد.
⦁    مُنِيَ النادي بـ7 هزائم في 15 مباراة تحت قيادة أموريم منذ توليه المسؤولية بدلًا من إريك تين هاج.
⦁    أنهى اليونايتد الدوري ضمن أفضل فريقين في 20 موسماً من أصل 26 تحت قيادة المدرب أليكس فيرجسون (1986-2013).
⦁    احتلّ اليونايتد المركز الثاني مرتين فقط في 11 موسماً منذ اعتزال أليكس فيرجسون في 2013.
⦁    أموريم هو عاشر مدير فني - دائم أو مؤقت - يعينه يونايتد منذ اعتزال فيرجسون.
⦁    آخر مرّة هبط فيها يونايتد من الدرجة الممتازة لكرة القدم الإنجليزية، كانت في العام 1974 ثمّ صعد في الموسم التالي وظلّ في تلك الدرجة منذ ذلك الحين.
⦁    القيمة المقدّرة لمان يونايتد، وفقاً لمجلة فوربس هي 6.55 مليار دولار، ما يضع النادي في المركز الرابع عشر في قائمة المجلّة للاندية الرياضية الأكثر قيمة في العالم في أحدث تصنيف لها.


إحصاءات كارثية عن الموسم الاسوأ في تاريخ مانشستر يونايتد

رياضة

كرة القدم

مانشستر يونايتد

روبن أموريم

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