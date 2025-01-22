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هل وجد كارلو أنشيلوتي بديل كارفاخال في "لافابريكا"؟

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هل وجد كارلو أنشيلوتي بديل كارفاخال في &quot;لافابريكا&quot;؟
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كرة القدم

2025-01-22 | 01:27
هل وجد كارلو أنشيلوتي بديل كارفاخال في "لافابريكا"؟

يعانى دفاعياً بوضوح على الرغم من تصدر ترتيب الدوري الإسباني

هل يكون لورنزو أغوادو، الحلّ الدفاعي لأزمة مركز الظهير الأيمن في ريال مدريد؟، سؤال هام تردد بعد الهزائم التي تلقاها الفريق، ولا سيما أمام الغريم الأزلي برشلونة مرتين بنتيجتين كبيرتين (0-4) في الدوري و(2-5) على لقب كأس السوبر المحلي.
وعلى الرغم من تصدر ريال مدريد لترتيب الدوري الإسباني، الا أنه يعانى دفاعياً بوضوح، في الوقت الذي يعتمد فيه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مركز الظهير الأيمن على لوكاس فاسكيز.
ويلعب أغوادو، البالغ 22 عاماً، في أكاديمية ريال مدريد "لا فابريكا"، في مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وهو يعتبر داني كارفاخال المصاب مثله الأعلى.
واعتمد أنشيلوتي على أغوادو لأول مرة في السادس من الشهر الجاري في الفوز على مينيرا في الدور الثالث لكأس ملك إسبانيا، بعد أن تواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس القارات للأندية 2024.
ولعب أغوادو 3 دقائق يوم الأحد الماضي في الفوز على لاس بالماس في الدوري، وهو الظهور الأول له تاريخياً في ملعب "سانتياغو برنابيو".



هل وجد كارلو أنشيلوتي بديل كارفاخال في "لافابريكا"؟

رياضة

كرة القدم

لورنزو أغوادو

ريال مدريد

برشلونة

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