عرض بقيمة 350 مليون يورو للتعاقد مع لاعب ريال مدريد

سرت تكهّنات كبيرة حول مستقبل فينيسيوس جونيور

على مدى الأشهر القليلة الماضية، سرت تكهّنات كبيرة حول مستقبل فينيسيوس جونيور كلاعب في ريال مدريد، وعلى وجه التحديد، تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لضم اللاعب البرازيلي.

وكانت تقارير قد تحدثت عن شعور فينيسيوس بخيبة الأمل في كرة القدم الأوروبية بعد إقصائه من الفوز بالكرة الذهبية في تشرين الأوّل - أكتوبر الماضي.

ومع ذلك، يعتزم "النادي الملكي" تقديم عقد جديد للاعبه في نهاية الموسم، وسيتعيّن عليه الاستعداد يكون عرضاً عالمياً، حيث ذكر تقرير لموقع Give Me Sport أنّ السعوديّة تستعدّ لتقديم عرضٍ بقيمة 350 مليون يورو لضمّ فينيسيوس.

وإذا نجحت الصفقة، فإن هذا سيجعلها الأغلى في تاريخ كرة القدم، متجاوزة مبلغ 222 مليون يورو الذي حصل عليه برشلونة من باريس سان جيرمان لضم نيمار جونيور في عام 2017.

وإذا تم الاتفاق على الصفقة، فإن السعودية ستقرر النادي الذي سينضم إليه فينيسيوس، والمفضل هو الأهلي، الذي يلعب في صفوفه لاعبين أمثال رياض محرز وإيفان توني ولاعب وسط برشلونة السابق فرانك كيسي، علماً أن الطريقة الأسهل لإتمام الصفقة هي دفع مليار يورو، قيمة البند الجزائي للاعب.







