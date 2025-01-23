أرقامٌ هجومية خيالية لبرشلونة هذا الموسم

يقدّم برشلونة موسماً مذهلاً من الناحية الهجومية

يقدّم برشلونة موسماً مذهلاً من الناحية الهجومية بقيادة المدرب الالماني هانسي فليك، الذي غيّر شكل الفريق بالكامل، وأعاد بنجاح توظيف اللاعبين.

وفي احصائية، سجل برشلونة 52 هدفاً في 20 مباراة في الدوري الاسباني، و9 في كأس ملك إسبانيا في مباراتين، و7 في كأس السوبر الاسباني في مباراتين، و26 في دوري أبطال أوروبا في سبع مباريات.

وفي المجموع، سجل برشلونة 94 هدفاً في 31 مباراة، بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، بينها خمسة أهداف في مرمى تسع أندية، بينها ريال مدريد (5-2) وبنفيكا البرتغالي (5-4).

وفي المقابل، تلقت شباك برشلونة 23 هدفاً في 20 مباراة في الدوري الاسباني، و1 في كأس ملك إسبانيا في مباراتين، و2 في كأس السوبر الاسباني في مباراتين، و11 في دوري أبطال أوروبا في سبع مباريات، أي اجمالي 37 في 31 مباراة، بمعدل 1.19 في المباراة الواحدة.









