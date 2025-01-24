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قارض ضخم يستقبل كايل ووكر في مطار ميلانو

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قارض ضخم يستقبل كايل ووكر في مطار ميلانو
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كرة القدم

2025-01-24 | 00:21
قارض ضخم يستقبل كايل ووكر في مطار ميلانو

بينما كان المشجعون ينتظرون وصول كايل ووكر تمهيداً لانتقاله إلى ميلان

ظهر قارض ضخم في مطار ميلانو بينما كان المشجعون ينتظرون وصول كايل ووكر تمهيداً لانتقاله إلى ميلان.
ومن المقرر أن ينضم نجم مانشستر سيتي إلى الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفي هذه المناسبة، احتشد المشجعون في مطار ميلانو ليناتي في انتظار وصول الظهير الأيمن.
ولكن بدلاً من ذلك، كان في استقبالهم حيوان قارض كبير، تهادى على مدرج المطار، بينما تساءل المشجعون عن سبب وجوده هناك.
وهبط ووكر، على متن طائرة خاصة، وغادر المطار في سيارة بي إم دبليو سوداء، وأكد النادي "تمت الصفقة، ووكر متحمس للمستقبل، ولا يستطيع الانتظار لارتداء القميص الشهير".
وكان هناك اهتمام باللاعب ووكر من الغريم إنتر ميلان، ولكن لم يتم الاتفاق على انتقاله إلى قطب المدينة الآخر بسبب مطالبه المالية.
كما كانت الأندية السعودية مهتمة أيضاً بضم اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، وقدّمت له عقداً مغرياً، لكن لدى ووكر تطلعات للعودة إلى صفوف المنتخب الإنجليزي تحت قيادة توماس توخيل، وبالتالي كان حريصاً على الاستمرار في اللعب في أوروبا.



قارض ضخم يستقبل كايل ووكر في مطار ميلانو

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كرة القدم

كايل ووكر

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