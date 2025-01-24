الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عرقل تن هاج انتقاله الى اليونايتد فإنضم الى الغريم السيتي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عرقل تن هاج انتقاله الى اليونايتد فإنضم الى الغريم السيتي
A-
A+

كرة القدم

2025-01-24 | 00:24
عرقل تن هاج انتقاله الى اليونايتد فإنضم الى الغريم السيتي

وقع عقدا لأربع سنوات ونصف مع مان سيتي بعد أن أكمل انتقاله بقيمة 33.6 مليون جنيه إسترليني

عرقل إريك تن هاج صفقة مانشستر يونايتد للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي الجديد عبد القدير خوسانوف، معتقدا أن المدافع الأوزبكي "لم يكن جاهزا تماما".
وقع خوسانوف عقدا لمدة أربع سنوات ونصف مع مان سيتي بعد أن أكمل انتقاله بقيمة 33.6 مليون جنيه إسترليني إلى ملعب الاتحاد في وقت سابق من هذا الأسبوع.
شارك أول لاعب كرة قدم أوزبكي على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز في 16 مباراة مع فريق لينس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد أن جذب اهتمام مانشستر يونايتد الصيف الماضي.
استكشف يونايتد خوسانوف لأول مرة في العام 2023، عندما كان يلعب مع أوزبكستان في كأس العالم تحت 20 عاما، وسرعان ما فكر في إحضار قلب الدفاع إلى أولد ترافورد.
لكن وكيل اللاعب، جيرات خاسبيلين، قال إن تن هاج أوقف الصفقة لأنه لم يعتقد أن خوسانوف مستعد للمساهمة في عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.
تمت إقالة تن هاج من قبل مانشستر يونايتد في تشرين الثاني - نوفمبر، لكن النادي استمر في معاناته تحت قيادة بديل الهولندي، روبن أموريم.
في أيار - مايو 2023، كان كشاف يونايتد، نيكولاس تشينالي في الأرجنتين لحضور كأس العالم تحت 20 عاما، وبعد المباراة الثانية مع أوزبكستان في البطولة، اتصل بوكيل اللاعب الذي قال "كنت أيضا في الأرجنتين في ذلك الوقت، وفكرنا في الاجتماع في بوينس آيرس، لكن الأمر لم ينجح بسبب المباريات".
وقال مدير كرة القدم في مانشستر سيتي تكسيكي بيجيريستين "نحن سعداء جدا بانضمامه إلينا، ونحن جميعا متحمسون جدا لما سيجلبه، وبالنسبة لمثل هذا المدافع الشاب ، فإن عبد القدير ذكي للغاية بالفعل، فضلا عن كونه قويا وعدوانيا وسريعا للغاية، والعمل مع بيب سيجعله أفضل".



عرقل تن هاج انتقاله الى اليونايتد فإنضم الى الغريم السيتي

رياضة

كرة القدم

إريك تن هاج

مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي

عبد القدير خوسانوف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
من فائز بدوري أبطال أوروبا إلى جندي مشاة في الأمازون
مانشستر سيتي استثمر 165 مليوناً في سوق الانتقالات الشتوية

اقرأ ايضا في كرة القدم

نجل المدرب الألماني يترك كرة القدم لأجل الفنون القتالية المختلطة
00:30

نجل المدرب الألماني يترك كرة القدم لأجل الفنون القتالية المختلطة

من المقرر أن تقام أول بطولة له في فيينا في آذار - مارس

00:30

نجل المدرب الألماني يترك كرة القدم لأجل الفنون القتالية المختلطة

من المقرر أن تقام أول بطولة له في فيينا في آذار - مارس

من فائز بدوري أبطال أوروبا إلى جندي مشاة في الأمازون
00:25

من فائز بدوري أبطال أوروبا إلى جندي مشاة في الأمازون

نجم تشيلسي السابق والفائز بلقب دوري أبطال أوروبا

00:25

من فائز بدوري أبطال أوروبا إلى جندي مشاة في الأمازون

نجم تشيلسي السابق والفائز بلقب دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي استثمر 165 مليوناً في سوق الانتقالات الشتوية
00:22

مانشستر سيتي استثمر 165 مليوناً في سوق الانتقالات الشتوية

بغية إخراج مانشستر سيتي من الأزمة الرياضية

00:22

مانشستر سيتي استثمر 165 مليوناً في سوق الانتقالات الشتوية

بغية إخراج مانشستر سيتي من الأزمة الرياضية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025