عرقل تن هاج انتقاله الى اليونايتد فإنضم الى الغريم السيتي

وقع عقدا لأربع سنوات ونصف مع مان سيتي بعد أن أكمل انتقاله بقيمة 33.6 مليون جنيه إسترليني

عرقل إريك تن هاج صفقة مانشستر يونايتد للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي الجديد عبد القدير خوسانوف، معتقدا أن المدافع الأوزبكي "لم يكن جاهزا تماما".

وقع خوسانوف عقدا لمدة أربع سنوات ونصف مع مان سيتي بعد أن أكمل انتقاله بقيمة 33.6 مليون جنيه إسترليني إلى ملعب الاتحاد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

شارك أول لاعب كرة قدم أوزبكي على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز في 16 مباراة مع فريق لينس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعد أن جذب اهتمام مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

استكشف يونايتد خوسانوف لأول مرة في العام 2023، عندما كان يلعب مع أوزبكستان في كأس العالم تحت 20 عاما، وسرعان ما فكر في إحضار قلب الدفاع إلى أولد ترافورد.

لكن وكيل اللاعب، جيرات خاسبيلين، قال إن تن هاج أوقف الصفقة لأنه لم يعتقد أن خوسانوف مستعد للمساهمة في عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمت إقالة تن هاج من قبل مانشستر يونايتد في تشرين الثاني - نوفمبر، لكن النادي استمر في معاناته تحت قيادة بديل الهولندي، روبن أموريم.

في أيار - مايو 2023، كان كشاف يونايتد، نيكولاس تشينالي في الأرجنتين لحضور كأس العالم تحت 20 عاما، وبعد المباراة الثانية مع أوزبكستان في البطولة، اتصل بوكيل اللاعب الذي قال "كنت أيضا في الأرجنتين في ذلك الوقت، وفكرنا في الاجتماع في بوينس آيرس، لكن الأمر لم ينجح بسبب المباريات".

وقال مدير كرة القدم في مانشستر سيتي تكسيكي بيجيريستين "نحن سعداء جدا بانضمامه إلينا، ونحن جميعا متحمسون جدا لما سيجلبه، وبالنسبة لمثل هذا المدافع الشاب ، فإن عبد القدير ذكي للغاية بالفعل، فضلا عن كونه قويا وعدوانيا وسريعا للغاية، والعمل مع بيب سيجعله أفضل".







