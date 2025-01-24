من فائز بدوري أبطال أوروبا إلى جندي مشاة في الأمازون

نجم تشيلسي السابق والفائز بلقب دوري أبطال أوروبا

فلوران مالودا، نجم تشيلسي السابق والفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، يتدّرب كجندي مشاة في غويانا الفرنسية.

بدأ فلوران مالودا، أحد أبرز نجوم العصر الذهبي لتشيلسي والفائز بدوري أبطال أوروبا في عام 2012، فصلاً جديداً من حياته، كجندي مشاة في غابات الأمازون الخطيرة.

وهو قبل نجاحه في لندن، كان مالودا قد ترك بصمته في فرنسا، حيث كان مهيمناً مع أولمبيك ليون، وعندما اتصل به جوزيه مورينيو، انتهز مالودا فرصة التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما مثّل فرنسا في كأس العالم 2006 و2010، وكأس الأمم الأوروبية 2008 و2012.

وفي وقت لاحق، لعب مالودا أيضاً مع منتخب غويانا الفرنسية في كأس الكونكاكاف الذهبية 2017، والآن، في سن الـ44، تولّى مهمة تتمثل في خدمة منتخب مسقط رأسه في مهمّة جديدة، قد تكون الأصعب حتى الآن في مسيرته.

وعلى الرغم من حفاظه على لياقته البدنية الممتازة، إلّا أنّ التدريب اختبره جسديا وذهنيّا أثناء تنقّله في الظروف القاسية للغابات الاستوائية، وبعد إكماله البرنامج الصارم بنجاح، انضم مالودا إلى صفوف الفوج الثالث للمشاة الأجانب في فرنسا.

وتصف الحكومة الفرنسية مهمة الفوج بأنها وسيلة للمدنيّين لتقديم مساهمات تطوعية تدعم قيم الجيش وأهدافه، دون التجنيد كجنود متفرغين.

في الأشهر الأخيرة، شارك مالودا مع شباب من جميع أنحاء العالم، في تعاون مع مؤسسة ديدييه دروغبا، في مبادرة يقودها زميله السابق في تشيلسي.







