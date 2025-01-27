إيرلينغ هالاند يحتفل بزميله الجديد "عمر مهموش" !!

بعد يومين من انضمامه من آينتراخت فرانكفورت الألماني

احتفل مهاجم مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، بالظهور الأول لزميله الجديد، المصري عمر مرموش خلال المباراة التي انتهت إلى الفوز على تشيلسي اول أمس السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد يومين من انضمامه من آينتراخت فرانكفورت الألماني، ظهر مرموش أساسياً مع فريقه الجديد، وشاركه الفوز (٣-١)، ثم نشر صورة على إنستغرام وأرفقها بعبارة "يشرفني الظهور لأول مرة لي مع مانشستر سيتي، والحصول على ثلاث نقاط ثمينة".

وعلق هالاند على الصورة بطريقة أثارت السخرية بعدما أخطأ في كتابة اسم زميله النجم المصري، حيث علّق "أحسنت يا مهموش"!!.







