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القبض على النجم البلجيكي بتهمة كبيرة هذه المرّة

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القبض على النجم البلجيكي بتهمة كبيرة هذه المرّة
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كرة القدم

2025-01-27 | 20:48
القبض على النجم البلجيكي بتهمة كبيرة هذه المرّة

قيل أن اللاعب جزء من شبكة تهريب

ألقت الشرطة البلجيكية القبض على رادجا ناينجولان بتهمة تهريب المخدرات، في قضية أدت إلى تورط اللاعب الذي انضم الى Lokeren-Temse في دوري الدرجة الثانية البلجيكي.
وقيل أن اللاعب الذي كان لديه دائما أسلوب حياة مميز، هو جزء من شبكة تهريب عمدت الى استخدام ميناء أنتويرب لإدخال المخدرات مباشرة من أميركا الجنوبية.
في الواقع، ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على ناينجولان، حيث حصل ذلك في العام 2021، وهو يقود سيارته في حالة سكر في شوارع أنتويرب بسرعة مضاعفة عن المسموح، ما كلفه رخصة قيادته وغرامة قدرها 1600 يورو.
عاش لاعب كرة القدم البلجيكي حياة صعبة منذ الطفولة، حيث تخلى عنه والده في سن الخامسة وتُرك بمفرده مع أخته وإخوته الثلاثة ووالدته.
ودفعته حياته إلى توقيع أول عقد كبير له في كرة القدم الاحترافية في سن 22 في العام 2010 حيث انضم الى كالياري الايطالي، وتزامن ذلك مع وفاة والدته بسبب السرطان الذي كانت تعاني منه لعدة سنوات، ولتذكرها قام برسم بعض الأجنحة على ظهره مع تواريخ ميلادها ووفاتها.



القبض على النجم البلجيكي بتهمة كبيرة هذه المرّة

رياضة

كرة القدم

رادجا ناينجولان

كالياري

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