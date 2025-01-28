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الليغا الإسبانية الأسوأ في التعاقدات الشتوية .. الاستثمار صفر

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الليغا الإسبانية الأسوأ في التعاقدات الشتوية .. الاستثمار صفر
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كرة القدم

2025-01-27 | 20:57
الليغا الإسبانية الأسوأ في التعاقدات الشتوية .. الاستثمار صفر

تم انفاق نحو 300 مليون يورو في الدوري الإنجليزي الممتاز

بينما حصلت بعض التعاقدات الكبيرة في أوروبا، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز حيث تم انفاق نحو 300 مليون يورو، بينها 150 مليوناً من مانشستر سيتي وحده، يبدو الدوري الإسباني في مرحلة كساد، اذ تم تقليص الاستثمار إلى "لا شيء"، وقررت معظم الأندية أنها ستنفق صفر يورو في سوق الشتاء.
وبينما وقع باريس سان جيرمان مع الجورجي كفافاتسخيليا مقابل 70 مليون يورو وهز يوفنتوس وميلان ونابولي الشجرة قليلاً، تبدو الأرقام مرعبة بالنسبة الى مسؤولي كرة القدم الاسبانية، اذ ان ما يصل إلى 25 دوريا أوروبية تنفق أكثر من الليغا .. لا أحد يتعاقد مع لاعبين، ومعظم الأندية تعاني ضائقة مالية شديدة.
كان التوقيع الحقيقي الوحيد لهذه النافذة الشتوية هو فارغاس لإشبيلية حيث دفع النادي نحو مليوني ونصف المليون مقابل اللاعب ... ولا شيء أكثر من ذلك، سوى بلد الوليد الذي دفع 125 ألف يورو لتسجيل لاعب جديد.
ظل ثلاثة عشر نادياً في الدوري الإسباني غير نشطين من حيث التعاقدات، وغادرت الأندية الكبيرة القطار الشتوي منذ فترة طويلة، حيث لم يقم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد بأي تحركات.
ألمح ريال مدريد إلى ترنت ألكسندر أرنولد في صفقة باتت مستحيلة، وبرشلونة الى ماركوس راشفورد في سعي لا يزال نشطاً، وكانت التحركات الوحيدة التي حصلت في الدوري الإسباني مستندة إلى القروض، وبعضها مدفوع الثمن.



الليغا الإسبانية الأسوأ في التعاقدات الشتوية .. الاستثمار صفر

رياضة

كرة القدم

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

برشلونة

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