سبع نتائج يتمنّاها مشجّعو ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كان مستوى ريال مدريد متذبذبا بشكل غير معهود في أوروبا هذا الموسم

كان مستوى ريال مدريد متذبذبا بشكل غير معهود في أوروبا هذا الموسم، لكن لا يزال بإمكانه ضمان احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى إذا سارت النتائج في صالحه ليل اليوم الأربعاء.

تختتم الليلة المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا بإقامة 18 مباراة ضمن الجولة الثامنة في وقت واحد، لتحديد جدول الترتيب النهائي الذي يضم 36 فريقاً.

ولا تزال فرق مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي تصارع على مركز ضمن أفضل 24 فريقًا، حيث الجائزة الحقيقية الحلول ضمن المراكز الثماني الأولي، ما يضمن التأهل إلى دور الـ16 مباشرة.

في المقابل، حجز كل من ليفربول وبرشلونة مقعديهما بالفعل، وسيتطلب الأمر معجزة لخروج أرسنال وإنتر ميلان من هذه المرحلة، أما الفريق الوحيد الذي لا يزال عليه القيام بعمل ما هو ريال مدريد، الذي يحتاج إلى مجموعة محدّدة للغاية من النتائج إذا أراد التسلّل إلى أحد المراكز الثمانية الأولى.

قبل كل شيء، يجب على ريال مدريد الفوز في مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري على مضيفه بريست الفرنسي، ثم عليه أن يأمل في أن تفشل الفرق السبعة الأخرى التي تعلوه في الفوز، أي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وليل وفينورد وموناكو وأستون فيلا وباير ليفركوزن.

هي مجموعة صعبة من الظروف، لكن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لن يستبعد هذا الاحتمال، والا فالفوز على بريست وخوض الدور الفاصل الذي تم استحداثه، والذي سيضعه في مواجهة فريق يحتل المركز التاسع إلى الرابع والعشرين في مباراة إقصائية من دورين.





