عاجل
قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل: حزب الله هُزم وإذا حاول الرد سنقضي عليه وعلى قيادته كما أن الواقع في الشمال تغيّر كثيرًا
قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل: حزب الله هُزم وإذا حاول الرد سنقضي عليه وعلى قيادته كما أن الواقع في الشمال تغيّر كثيرًا
الخارجية الروسية: مستعدون لتقديم المساعدة لسوريا من أجل إعادة الإعمار
الخارجية الروسية: مستعدون لتقديم المساعدة لسوريا من أجل إعادة الإعمار
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
19 o
AlJadeedTv
البقاع
15 o
AlJadeedTv
الجنوب
19 o
AlJadeedTv
الشمال
21 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
16 o
AlJadeedTv
كسروان
20 o
AlJadeedTv
متن
20 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

سبع نتائج يتمنّاها مشجّعو ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سبع نتائج يتمنّاها مشجّعو ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
A-
A+

كرة القدم

2025-01-28 | 23:49
سبع نتائج يتمنّاها مشجّعو ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كان مستوى ريال مدريد متذبذبا بشكل غير معهود في أوروبا هذا الموسم

كان مستوى ريال مدريد متذبذبا بشكل غير معهود في أوروبا هذا الموسم، لكن لا يزال بإمكانه ضمان احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى إذا سارت النتائج في صالحه ليل اليوم الأربعاء.
تختتم الليلة المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا بإقامة 18 مباراة ضمن الجولة الثامنة في وقت واحد، لتحديد جدول الترتيب النهائي الذي يضم 36 فريقاً.
ولا تزال فرق مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي تصارع على مركز ضمن أفضل 24 فريقًا، حيث الجائزة الحقيقية الحلول ضمن المراكز الثماني الأولي، ما يضمن التأهل إلى دور الـ16 مباشرة.
في المقابل، حجز كل من ليفربول وبرشلونة مقعديهما بالفعل، وسيتطلب الأمر معجزة لخروج أرسنال وإنتر ميلان من هذه المرحلة، أما الفريق الوحيد الذي لا يزال عليه القيام بعمل ما هو ريال مدريد، الذي يحتاج إلى مجموعة محدّدة للغاية من النتائج إذا أراد التسلّل إلى أحد المراكز الثمانية الأولى.
قبل كل شيء، يجب على ريال مدريد الفوز في مباراته الأخيرة في مرحلة الدوري على مضيفه بريست الفرنسي، ثم عليه أن يأمل في أن تفشل الفرق السبعة الأخرى التي تعلوه في الفوز، أي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وليل وفينورد وموناكو وأستون فيلا وباير ليفركوزن.
هي مجموعة صعبة من الظروف، لكن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لن يستبعد هذا الاحتمال، والا فالفوز على بريست وخوض الدور الفاصل الذي تم استحداثه، والذي سيضعه في مواجهة فريق يحتل المركز التاسع إلى الرابع والعشرين في مباراة إقصائية من دورين.


سبع نتائج يتمنّاها مشجّعو ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ما هي قصّة بونيفاس وصديقته النرويجية وترك ثروته لوالدته؟
بيلينجهام يكشف عن اللاعب الذي طلب منه الانتقال إلى إسبانيا

اقرأ ايضا في كرة القدم

كيف استفادت آشلين كاسترو من علاقتها بجود بيلينغهام؟
00:13

كيف استفادت آشلين كاسترو من علاقتها بجود بيلينغهام؟

أثارت التقارير تفاعلا كبيرا بين متابعي اللاعب الإنجليزي المحبوب

00:13

كيف استفادت آشلين كاسترو من علاقتها بجود بيلينغهام؟

أثارت التقارير تفاعلا كبيرا بين متابعي اللاعب الإنجليزي المحبوب

ديفيد بيكهام حدد وجهة ليونيل ميسي التالية
00:12

ديفيد بيكهام حدد وجهة ليونيل ميسي التالية

عقد ميسي مع إنتر ميامي يبقيه في النادي حتى نهاية عام 2025

00:12

ديفيد بيكهام حدد وجهة ليونيل ميسي التالية

عقد ميسي مع إنتر ميامي يبقيه في النادي حتى نهاية عام 2025

عائلة مايكل أوليفر "تحت حماية الشرطة" مع استبعاده عن مباراة أرسنال
00:10

عائلة مايكل أوليفر "تحت حماية الشرطة" مع استبعاده عن مباراة أرسنال

عائلة مايكل أوليفر باتت "تحت حماية الشرطة"

00:10

عائلة مايكل أوليفر "تحت حماية الشرطة" مع استبعاده عن مباراة أرسنال

عائلة مايكل أوليفر باتت "تحت حماية الشرطة"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025