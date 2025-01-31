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8.59 مليار دولار قيمة الإنفاق على انتقالات اللاعبين !!

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8.59 مليار دولار قيمة الإنفاق على انتقالات اللاعبين !!
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كرة القدم

2025-01-31 | 01:09
8.59 مليار دولار قيمة الإنفاق على انتقالات اللاعبين !!

قيمة المبالغ التي أنفقتها الأندية على التعاقدات خلال العام الفائت 2024،

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قيمة المبالغ التي أنفقتها الأندية على التعاقدات خلال العام الفائت 2024، وجاء في التقرير الذي أصدره يوم أمس الخميس، إن الأندية حول العالم أجرت 22779 صفقة انتقال، وهو رقم قياسي، تزامن مع إجمالي إنفاق بلغ 8.59 مليار دولار.
وعلى الرغم من ذلك، يبقى معدل الإنفاق القياسي وفق الفيفا مُسجّلاً بإسم العام 2023 حيث بلغ 9.63 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن 78742 صفقة انتقال أبرمت في العام 2024 في كرة القدم الاحترافية للرجال والسيدات وكرة القدم للهواة، وهو أيضا رقم قياسي.
وكان باريس سان جيرمان الأكثر إنفاقا، يليه مانشستر يونايتد وليون، فيما كانت الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقا بإجمالي 1.88 مليار دولار، مقابل مدخول بلغ 1.34 ملياراً.
وصُنّف انتقال المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي إلى أتليتيكو مدريد على أنه الأغلى، إذ بلغ 78.26 مليون دولار و20 مليوناً كمتغيرات.
وشملت قائمة أغلى خمس انتقالات، غونسالو راموس من بنفيكا إلى باريس سان جيرمان، وليني يورو من ليل إلى مانشستر يونايتد، وجواو نيفيز من بنفيكا إلى باريس سان جيرمان، وداني أولمو من لايبزيغ إلى برشلونة.



8.59 مليار دولار قيمة الإنفاق على انتقالات اللاعبين !!

رياضة

كرة القدم

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