تفاصيل جديدة عن القبض على نجم انتر ميلان السابق

تفاعلت أكثر قضية الإعلان عن القاء القبض على بطل الدوري الإيطالي

تفاعلت أكثر قضية الإعلان عن القاء القبض على اللاعب الفائز بلقب الدوري الإيطالي، بعد أن داهمت الشرطة 30 منزلاً، في إطار تحقيق في تهريب الكوكايين في بلجيكا.

وكان قد أعلن عن إلقاء القبض على لاعب خط وسط إنتر ميلان السابق رادجا ناينجولان، كجزء من تحقيق الشرطة في تهريب الكوكايين، وكان لاعب خط الوسط البالغ من العمر 36 عاماً، واحدا من عدّة مشتبه بهم أوقفتهم الشرطة البلجيكية صباح يوم الاثنين بعد سلسلة من المداهمات في جميع أنحاء البلاد.

وارتبطت الاعتقالات بالتحقيق في تهريب المخدرات من أميركا الجنوبية عبر ميناء أنتويرب، وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في بروكسل إنّ الشرطة القضائية الفيدرالية في بروكسل نفّذت 30 عمليّة تفتيش للمنازل صباح يوم الاثنين في سياق ملف من إدارة الجريمة المنظّمة.

وأضاف أنّ التحقيق يتعلّق بالوقائع المشتبه بها حول استيراد الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا، عبر ميناء أنتويرب، وإعادة توزيعه في بلجيكا، وأكّد ايقاف لاعب كرة القدم رادجا ناينجولان في سياق تلك القضية، وأفاد موقع GVA في بلجيكا أنّ محامي اللاب عمر سويدي سافر لدعم موكله.







